Lasten lisenssituotteet herättävät monenlaisia ajatuksia

Ryhmä Hau-reppu, Ryhmä Hau-eväsrasia, Ryhmä Hau-aurinkolasit, Ryhmä Hau-pallo, Ryhmä Hau-vesipyssy... Kuin huomaamatta lasten eväsretki on muuttunut Ryhmä Hau-teemaretkeksi. Teema voisi olla joku toinenkin, sillä lasten maailma on täynnä toinen toistaan hauskempia lisensoituja tuotteita, joille jokaiselle on omat uskolliset faninsa.

Vaikka yritämmekin tarjota lapsille monipuolisia vaihtoehtoja, on vaikea kilpailla Pipsa Possun tai Ryhmä Hau:n sankareiden kanssa. Tuotteet näyttävät, maistuvat ja tuoksuvat paremmalta, kun niissä on piirretyistä tai peleistä tuttuja hahmoja. Vanhemmista varmasti ainakin tuntuu siltä. Käynti lelukaupassa paljastaa, että erilaisia lisenssituotteita löytyy paljon. On palapelejä, lautapelejä, puuhakirjoja, rakennussettejä, pehmoleluja ja hahmoihin perustuvia leikkisettejä. Kesäsesongin ollessa kuumimmillaan, kaupoissa on myös laaja valikoima ulkoleluja, joista lasten sankarit ovat löydettävissä.

Mutta vanhemmilla ei ole syytä huoleen - lapset ovat itse asiassa hyvissä käsissä. Tämän päivän piirrossankarit, kuten Ryhmä Hau, ovat oikealla tiellä opettamassa lapsia olemaan ystävällisiä, vastuullisia, sosiaalisesti rohkeita ja tekemään oikeita valintoja. Hahmoista tulee lasten sankareita. Tämä vaikuttaa moniin leikkivalintoihin ja moneen muuhunkin: mitä leluja toivotaan, mitä vaatteita halutaan pukea päälle ja mitä ohjelmia haluttaisiin katsoa.

Mistä nämä mieltymykset sitten syntyvät? Lapsiin vaikuttavat monet asiat heidän ympärillään. Koulu- ja päiväkotikavereiden kanssa puhutaan omista suosikkisankareista, ja ne ujuttautuvat myös leikkeihin. Lapset saavat vaikutteita televisiosta, sosiaalisesta mediasta tai vaikka ulkomainonnasta. Vuoden 2022 Finnpanelin selvityksen mukaan televisiota katsellaan noin 2 tuntia ja 38 minuuttia päivässä.

Yksi suosituimmista esikouluikäisten kanavista kokonaisuudessaan on edelleen Youtube. Tämä on kanava, jossa on loputtomasti mahdollisuuksia uudelle visuaaliselle informaatiolle. Se tarjoaa piirrettyjä, lyhyitä hauskoja videoklippejä, tuote-esittelyjä ja lelujen unboxing-videoita, joissa lelut puretaan pakkauksistaan ja niiden ominaisuuksia esitellään hyvin tehdyissä videoissa. Videoita voi katsoa yhdessä ystävien kanssa ja ihastua tuotteisiin. Kokemukset lisäävät kiinnostusta ja tuotteita on helppo haluta. Myös monissa pelialustoissa, kuten Minecraft ja Roblox, on samoja ominaisuuksia. Ne ovat hauskoja, täynnä pelejä ja viihdettä.

Lasten näkemät hahmot heräävät henkiin leikin avulla. Lapset ovat aina innokkaita leikkijöitä ja leluteollisuus antaa mahdollisuuden luoda uusia seikkailuja tuttujen leluhahmojen kanssa. Ne antavat kipinän mielikuvitukselle ja lapsi pääsee mukaan seikkailemaan yhä uudelleen ja uudelleen lempihahmojensa kanssa. Leikkiseteistä lapset löytävät suosikkihahmonsa, hahmojen koteja, kulkuneuvoja ja tuttuja ympäristöjä. Settien yksityiskohdat ja tarvikkeet tuovat leikkiin syvyyttä ja innostavat monenlaisiin seikkailuleikkeihin. Lapsuuden leikkitaidot ovat tärkeitä, sillä leikin varjolla lapset oppivat monenlaisia taitoja vuorovaikutustaidoista ongelmanratkaisuun. Niinpä suosituimmat lisenssit jatkavat nousuaan. Niiden luoma turvallinen ympäristö ja samaistuttavat tapahtumat saavat lapset kiintymään hahmoihin ja niiden maailmaan.

Vaikka vanhempien ja lasten toiveet lelujen suhteen eivät aina kohtaa, on hyvä muistaa, että lelujen tarkoitus on tuottaa iloa lapsille ja saada heidät innostumaan leikistä. Parhaat lelut ovatkin sellaisia, jotka mahdollistavat leikin jatkumisen ja muuttumisen.

XS Leluilla myymälöihin valitaan suosituimpia lisenssejä ja turvallisia tuotteita laadukkailta merkeiltä. Näin XS Lelut haluaa auttaa molempia osapuolia. Haluamme, että vanhemmat voivat luottaa leluvalikoimaamme ja asiantuntemukseemme. Haluamme myös tehdä lapset, ne todelliset leluammattilaiset, onnellisiksi.