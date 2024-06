Europarlamentaarikko Alviina Alametsä nousee eduskuntaan

”Valtava kiitos kaikille Vihreitä äänestäneille. On valtavan hienoa, että Mariasta tulee nyt meppi, ja samalla pääsen itse vaikuttamaan esimerkiksi mielenterveyden ja suomalaisten hyvinvoinnin puolesta eduskunnassa. Mariasta taas tulee loistava europarlamentaarikko”, Alametsä hehkuttaa.

Seuraavksi Alametsä siirtyy Brysselistä takaisin Helsinkiin. Alametsä toimii myös Helsingin kaupunginvaltuutettuna, ja aikoo jatkaa valtuutetun tehtävää kansanedustajuutensa ohessa. Kaupunginvaltuutettuna Alametsä on saanut läpi esimerkiksi valtuustoaloitteen maksuttomista Mieppi-mielenterveysklinikoista, joita on perustettu Helsinkiin neljä. Moni kaupunkilainen on saanut Miepeistä apua ja lyhytterapiaa.

”Kansanedustajana aion keskittyä erityisesti ihmisten mielenterveyden, kuten Terapiatakuun, ihmisten toimeentulon ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tekemistä on paljon, koska tämä hallitus on pettänyt lupauksensa mielenterveyden suhteen. Nyt pistetään heidät koville. Tästä se lähtee”, Alametsä lupaa.

”Kiitos vielä kerran kaikille. Eurovaali-ilta viisi vuotta sitten oli upea, ja niin oli myös eilinen. Olen onnellinen ja liikuttunut. Kääritään hihat!”, Alametsä sanoo.