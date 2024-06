Suomen paras hampurilaisravintola on Grill Room Hankasalmi

Ysitien varrella, puoli tuntia Jyväskylästä Kuopion suuntaan nököttänyt pieni punainen mökki kiinnitti omasta street food -ravintolasta haaveilleen Joni Laitilan mielenkiinnon. Aiemmin myös fine dining -ravintoloissa työskennellyt kokki päätyikin isänsä avustuksella remontoimaan mökin ravintolaksi, jonka ensimmäiset burgerit tarjoiltiin äitienpäivänä 2022. Sana erinomaisista hampurilaisista erikoisessa ympäristössä levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa. Viikoksi varatut raaka-aineet myytiin pian päivässä, ja kasvavan asiakasmäärän myötä Jonin sekä hänen isänsä Jukka Laitilan rinnalle tulivat tiimiin mukaan sisarukset Sanni, Emma ja Santeri Laitila, Jonin puoliso Milla Tervanen ja Jukan puoliso Olka. Kahdessa vuodessa Grill Room Hankasalmi on saavuttanut smash-burgereillaan maineen Suomen parhaana hampurilaisravintolana.

”Kiitos kaikille äänestäneille ja teille, jotka olette käyneet meillä syömässä ja siitä muille myös kertoneet. On suuri kunnia tulla valituksi Suomen parhaaksi burgeriravintolaksi näin kovan joukon keskuudesta. Suomen burgeriyhteisöllä on ollut meille muutenkin valtava merkitys, sillä tietoisuus mökistämme on kulkenut someyhteisössä suusta suuhun. Olemme äärimmäisen kiitollisia siitä lämmöstä, jolla meidät ja burgerimme on otettu burgerikansan keskuudessa vastaan”, kiittelee Grill Roomin perustaja, 29-vuotias Joni Laitila hämmentyneenä.

Pienen burgerimökin ravintoloitsijalle huomio ja suosio tulivat yllätyksenä. Alun perin itsensä ja isänsä työllistäjäksi suunniteltu ravintola työllistää tänä kesänä jo 22 työntekijää. Laajennuttu on myös tapahtumiin, jossa Grill Room palvelee liikkuvalla grilliyksiköllä.

”Kiitos kuuluu ydinperheen lisäksi myös timanttiselle tiimille, jolla olemme painaneet pitkää päivää keittiössä sekä kehittäneet uusia reseptejä ja toimintaamme. Jo viimevuotinen äänestysmenestys näkyy arjessa, sillä suosio työllistää. Emme edes ehdi tämän vuoden festivaaleille Helsinkiin, sillä vankkurimme on aikaa sitten tilattu keikalle Iisalmeen ja loput porukasta huolehtii asiakkaista Hankasalmella.”

Ruokayhteisö rakentaa ravintolakulttuuria

Joni Laitila on kiinnittänyt huomiota Suomen burgeritason nopeaan nousuun ja ruokaharrastajien intohimoon yhtä ruokalajia kohtaan.

”En ole minkään muun ruokalajin harrastajissa kokenut vastaavanlaista intohimoa. Burger Loversit matkustavat pitkin poikin Suomea hyvän annoksen perässä ja lomareissut suunnitellaan burgerikartan kanssa. Meillekin on tultu Lapista ja pääkaupunkiseudulta ihan vain syömään ja kokeilemaan burgeriamme”, kiittelee Laitila.

Grill Room Hankasalmen menestys ei ole sattumaa. Myös tähtiravintolataustan omaava Laitila on rakentanut burgerinsa huolella:

”Meille on kunnia-asia pitää huolta paitsi asiakkaista, myös raaka-aineista. Liha ja vihannekset tulevat läheltä ja kaikki komponentit mietitään tarkkaan ilman turhaa kikkailua. Sämpylää hiottiin pitkään ja se ei ole ainoastaan hyvä, vaan juuri meidän hampurilaiseen sopiva. Isä on puoletaan rakentanut itse kasvattamistaan chileistä kastikkeen, joka ei polta, vaan antaa muille mauille buustia.”

Tasaista laatua ja uusia haastajia

Kaikki kolmen äänestyskärjessä olevaa ravintolaa ovat saaneet alkunsa omistajiensa suuresta intohimosta ja pienestä kioskista. TOP10:ssä on monta tuttua nimeä, mikä on osoitus ravintoloiden osaamisesta ja tasaisesta laadusta sekä burgereiden kestävästä suosiosta. Tänä vuonna tuloksissa listattiin erikseen myös yrittäjävetoisten ja burgeriketjujen omat TOP10:t.

”Onnittelut kaikille ääniä saaneille ravintoloille ja uusille TOP50-listalle nousseille. Valtava kiitos Burger Lovers -yhteisölle ja kaikille äänensä antaneelle. On ilo nähdä jälleen kerran, että ensiluokkaisen laadukkaita ja taidokkaita burgereita löytyy jokaisesta niemestä ja notkelmasta. On hyvä tiedostaa, ettei yhteisömme jäseniltä jää huomaamatta pieninkään katukioski, jossa myydään suurella sydämellä valmistettuja, herkullisia burgereita. Tämä sympaattinen punainen mökki keskellä kauneinta järvi-Suomea on siitä konkreettinen esimerkki”, sanoo Burger Lovers -yhteisön perustajiin kuuluva ja Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksestä vastaava Antti Suikkari.

Suomen paras hampurilaisravintola -äänestyksen TOP10 ja kaikkien äänien prosenttiosuus

Grill Room Hankasalmi (9.56 %) The Van, Kotka (6.54 %) Bursalad, Hyvinkää (5.73 %) Boneless, useita ravintoloita pääkaupunkiseudulla (5.20 %) JJ's, Salo (4.26 %) Box Café Grill, Sipoo (3.79 %) We Got Burgers, Seinäjoki (3.66 %) Friends & Brgrs, useita paikkakuntia (3.35 %) Burgers & Wine, Helsinki (2.72 %) Burger5, Kuopio (2.53 %)

Suomen paras yrittäjävetoinen burgeriravintola TOP10

Grill Room Hankasalmi The Van Bursalad JJ’S Box Café Grill We Got Burgers Burger & Wine Burger5 Hamptown Burger Mikki’s Grill

Suomen paras burgeriketju TOP10

Boneless Friends & Brgrs Social Burgerjoint Naughty BRGR Bastard Burgers Morton’s Barot’s Pancho Villa Burger Company KotKot

Burger Lovers festival 2024

Huomenna keskiviikkona 12.6. alkaa viides Burger Lovers Festival, joka muuttaa Helsingin Rautatientorin Suomen suurimmaksi burgeriravintolaksi. Tapahtuman keittiöistä vastaa kymmenen korkealaatuista suomalaista burgeriravintolaa, festivaalin ulkomaanvieras VLND Tallinnasta ja Burger Lovers -yhteisöstä valittujen harrastajien oma burgeripiste.

Tarjolle tulee useita erityylisiä ja eri tekniikoilla valmistettuja hampurilaisia. Perinteisten burgerien lisäksi listoilta tulee löytymään myös hitaasti savustamalla kypsytettyjä grilliherkkuja sekä vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja.

Kesän 2024 Burger Lovers -festivaalin ravintoloita ovat 2 Kundia Burges & Fries (Rauma), Burger5 (Kuopio), Burger Company (Helsinki, Turku), BurSalad (Hyvinkää), Happy Days Street Food (Espoo), JJ’s BBQ (Salo), The Bro’s Burgertruck (Helsinki), We Got Burgers (Seinäjoki), Pretty Boy Wingery (ketju), Social Burgerjoint (ketju), VLND Burgers (Tallinna) ja Burger Lovers Finlandin omat mestarit.

Burger Lovers -festivaali pähkinänkuoressa

Burger Lovers -festivaali järjestetään Helsingin Rautatientorilla 12.–15. kesäkuuta 2024 päivittäin lounaasta myöhäiseen illalliseen. Festivaaliin osallistuvat ravintolat tarjoilevat annoksia myyntipisteiltään ja koko festivaalialue toimii anniskelualueena. Festivaalialueelle on vapaa pääsy.

Medialle tutustumislounas 12.6. kello 11.30 tai burgeripassi

Median edustajille järjestetään lehdistölounas ja burgerimestareiden haastattelutilaisuus keskiviikkona 12.6. kello 11.30.

Medialle on tänä vuonna tarjolla myös rajattu määrä lehdistön burgeripasseja, jolla voi myyntipisteistä lunastaa testiburgerin. Median edustajien akkreditointipyynnöt lehdistölounaalle tai burgeripassiin tulee lähettää viimeistään tänään tiistaina 11.6. samuel.sorainen@wolfcom.fi. Lähetetty akkreditointipyyntö ei takaa burgeripassia tai lehdistölounasta. Hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.