Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi Lapinmaa-korttelin asemakaavamuutoksen – Arinan suunnitelmat näköalahotellista Rovaniemen upeisiin vaaramaisemiin, elämyksellisestä ravintolakokonaisuudesta sekä uudesta Sale-lähikaupasta etenevät

Kiinteistö Oy Lapinmaa sai Rovaniemen kaupunginhallitukselta 10. kesäkuuta etenemisluvan suunnitelmissaan rakennuttaa Rovaniemen keskustaan, Lordinaukion laitaan Lapinmaa-korttelikokonaisuuden. Asemakaavamuutoksen hyväksymisen myötä etenevät myös Osuuskauppa Arinan suunnitelmat uudesta Solo Sokos Hotel Rovaniemi -hotellista ravintoloineen sekä Sale-lähikaupasta.

Lapin talvimatkailussa tunnistetaan kasvupotentiaalia jopa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Uuden hotellikokonaisuuden suunnittelun lähtökohtina ovatkin olleet niin matkustajien kuin paikallisten tarpeet sekä alueellisen vetovoiman ja uusien palveluiden luominen. Hotellin arkkitehtuurin ytimessä on paikallisen perinteen ja upeiden vaaramaisemien kunnioittaminen sekä tuominen osaksi hotellielämystä.

– Olemme todella iloisia, että Rovaniemen kaupunginhallitus antoi luottamuksensa hankkeellemme ja uskoo sen vaikuttavan positiivisesti alueen elinvoimaisuuteen. Solo Sokos Hotel Rovaniemi sekä uusi Sale-lähikauppa tulevat elävöittämään kaupunkikeskustaa ja palvelemaan paikallisia asukkaita. Hotelli tuo kaupunkiin lisää viihtyvyyttä ja elämyksellisyyttä lattiasta kattoon eli kävelykadun ravintolasta aina henkeäsalpaavan upeat maisemat tarjoavaan kattoravintoaan, kertoo Arinan majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Seuraavaksi suunnitelma etenee Rovaniemen kaupunginvaltuuston arvioitavaksi.

Vastuullista matkailuliiketoimintaa ja töitä alueelle

Rovaniemen kaupungin strategia keskittyy tulevina vuosina vahvasti kesämatkailun ja vastuullisuuden kehittämiseen. Tavoitteet ovat yhteneväiset Sokos Hotels -ketjun kanssa, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää matkailua aina hankkeen suunnittelusta asiakaskokemukseen saakka. Ketjun muiden hotellien tapaan myös Solo Sokos Hotel Rovaniemen tavoitteena on saada Visit Finlandin myöntämä Sustainable Travel Finland -tunnustus.

– Me haluamme osaltamme kehittää Lapin vastuullista matkailuliiketoimintaa ja edistää alueellista hyvinvointia. Osuuskauppa Arina on merkittävä työllistäjä alueella ja hotellihankkeen myötä merkitys vahvistuu. Arina on vakaa ja luotettava paikallinen toimija, jonka tuotot jäävät omalle alueelle pohjoiseen, kertoo Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Korttelihankkeen suunnittelua ja toteutusta kokonaisuudessaan ohjaa ekologisen rakentamisen periaatteet ja hankkeelle on tarkoitus hakea LEED-ympäristösertifikaatti sekä suorittaa hiilijalanjälkilaskenta. Kohteessa on tarkoitus hyödyntää maalämpöä ja myös aurinkosähköjärjestelmän käyttömahdollisuutta tutkitaan.

Lisäksi kortteliin tulevan Sale-lähikaupan kylmäjärjestelmissä on tarkoitus käyttää kylmäaineena ympäristöystävällistä hiilidioksidia. Rakennusvaiheessa hanke työllistää yhteensä yli 300 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan se tarjoaa yli 100 työpaikkaa paikallisille palvelualan ammattilaisille.

Faktoja Lapinmaa-korttelikokonaisuudesta: