Riiko Sakkisen uutuuskirja on taiteellinen tutkimus Fuengirolan suomalaisvähemmistöstä

Riiko Sakkinen opiskeli Kuvataideakatemiassa Helsingissä ja valmistui sieltä vuonna 2002. Vuodesta 2003 lähtien hän on asunut Pepinossa, Toledon maakunnassa Espanjassa. Suomalaisuuden tutkiminen taiteen keinoin on kiinnostanut häntä jo pitkään, ja sopiva idea löytyi nyt Fuengirolasta.

Tässä projektissa Sakkinen on haastatellut Fuengirolassa asuvia suomalaisia, ja hän on kerännyt aiheesta mittavan taustamateriaalin ja perehtynyt siihen huolellisesti. Tutkimuksellisesta otteesta huolimatta kyseessä on kuitenkin taideprojekti. Los moimoi de Fuengirola -sarjan teoksissa on mukana esimerkiksi ihmisten asenteita ja arvoja kuvaavia tilastoja ja kaavioita, jotka taiteilija on sepittänyt omasta päästään. Provokaatio on yksi Riiko Sakkisen käyttämistä keinoista. Sakkinen esittääkin usein sellaisia kommentteja tai väittämiä, joiden takana hän ei välttämättä itse seiso, mutta jotka herättävät keskustelua.

Taiteilijan mukaan ”Fuge” on utopia ja ikään kuin parempi versio suomalaisuudesta ja Suomesta. Kirjan ja näyttelyn nimi viittaa paikallisten espanjalaisten suomalaisille antamaan nimeen ”los moimoi”, joka puolestaan viittaa suomalaisten tapaan tervehtiä toisiaan. Sakkisen mukaan paikallisten suomalaisten haastatteluissa korostui se, että monet olivat tulleet Fuengirolaan nimenomaan pakoon jotain: Suomen säätä ja ilmastoa, velkoja tai muita talousasioita tai jopa poliisia. Kotimaasta muistuttavat muun muassa Suomesta tuodut elintarvikkeet, suomalaisten omat ravintolat ja vaikkapa pesäpallo.

Kirjan on toimittanut Serlachiuksen johtaja Pauli Sivonen, ja se liittyy Serlachiuksen Pääkonttorissa 15.6.2024 avautuvaan samannimiseen näyttelyyn. Näyttely on avoinna 16.2.2025 asti.

Los moimoi de Fuengirola – Riiko Sakkinen

Kirjoittajat: Riiko Sakkinen, Pauli Sivonen

Toimittanut Pauli Sivonen

kielet suomi ja englanti

Parvs ja Serlachius 2024, 180 sivua

Kirjaa on painettu 800 taiteilijan käsin muokkaamaa, signeeraamaa ja numeroimaa kappaletta. Painoksen 30 ensimmäistä kirjaa sisältävät lisäksi alkuperäispiirustuksen.



