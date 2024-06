Uusi opiskelija! Näillä vinkeillä asunnonhaku onnistuu

Opiskelija-asuminen on useimmiten edullisin vaihtoehto. Asumistukea on leikattu ja vuoden päästä opiskelijat palautetaan lisäleikkauksena asumislisän piiriin, joten monen opiskelijan toimeentulo on tiukoilla. Opiskelija-asunnossa rahaa riittää muuhunkin”, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu muistuttaa.

Kesä on opiskelija-asumisen vilkkain sesonki ja hakijoita on paljon. Lue alta vinkit, joilla opiskelija-asunnon löytyminen helpottuu.

1. Hae opiskelija-asuntoa heti opiskelupaikan saatuasi

Opiskelija-asunnon haussa ei kannata aikailla, vaan asuntohakemus kannattaa laittaa vireille heti, kun opiskelupaikka selviää. Nopea toiminta edistää asunnonsaanti kahta kautta.

”Opiskelija-asuntojen asukkaat valitaan asunnontarpeen ja taloudellisen tilanteen perusteella. Kesällä suurin osa hakijoista on samassa tilanteessa: muuttamassa toiselta paikkakunnalta opiskelupaikan perässä ja tulot koostuvat lähinnä opiskelijaetuuksista. Kun moni on samalla viivalla, hakujärjestyksellä voi olla väliä”, Lehtoruusu selittää.

”Opiskelija-asuntoja vuokrataan sitä mukaa kun niitä vapautuu ja asuntoja vapautuu pitkin kesää. Jos hakee ajoissa, elo-syyskuussa vapautuvien asuntojen lisäksi voi päästä apajille heinäkuussa vapautuviin.”

2. Ole avoin erilaisille vaihtoehdoille

Kun hakijoita on paljon suhteessa vapautuviin asuntoihin, tiukkaan rajattu hakemus voi tarkoittaa, ettei asuntoa liikene. Opiskelija-asunnon saaminen on todennäköisempää, jos asuntohakemukseen sisällyttää mahdollisimman laajasti erilaisia itselle mahdollisia asuntovaihtoehtoja ja sijainteja.

”Jos hakemuksen rajaa vain halutuimpiin keskustayksiöihin, asuntotarjousta ei ehkä tärppää. Siksi kannattaa olla avoin erilaisille asumisratkaisuille”, Lehtoruusu muistuttaa. ”Jos ensimmäinen opiskelunaikainen koti ei ole mieleinen, voi hakea vaihtoa toisenlaiseen.”

3. Rohkene kokeilla yhteisöllistä asumista

Yhteisöllinen asuminen – soluasunnot ja kimppakämpät – jakaa mielipiteitä. Noin neljännes opiskelija-asuntotarjonnasta on soluasumista, mutta soluasunnoissa asukkaat vaihtuvat tiuhemmin, joten soluasuntoja vapautuu useammin. Jos asuntohakemukseen sisällyttää soluasuntoja, todennäköisyys asunnon saamiselle siis paranee.

Vaikka moni suhtautuu ensi alkuun soluasumiseen epäileväisesti, osa kokeiltuaan tykästyy siihen. Vuonna 2019 kerätyssä Opiskelijabarometrissä peräti 43 prosenttia soluasunnossa tai kimppakämpässä asuvista valitsi jaetun asunnon itselleen sopivimmaksi asumismuodoksi. Yhteisöllisen asumisen polulle päädytäänkin sattumalta: vaihtoehdon puuttuessa päädytään soluasuntoon, mutta siellä saadut positiiviset kokemukset houkuttavat asumaan yhteisöllisesti jatkossakin.

”Yhteisöllinen asuminen on vähän kuin Aurajuusto: osa pitää, toiset ei. Kokeilematta ei tiedä kumpaan ryhmään kuuluun”, Lehtoruusu suosittelee.

4. Tutustu opiskelija-asuntotarjontaan – saatat yllättyä tarjonnan monipuolisuudesta

Monen mielikuvissa opiskelija-asuminen yhdistyy virttyneisiin soluihin ja ainaisiin juhliin. Todellisuus on toinen ja monipuolisempi. Opiskelija-asuntopaikoista noin neljännes on soluja. Noin puolet asunnoista ja kolmannes asuntopaikoista on yksiöitä. Asuntoja on monen ikäisiä ja kuntoisia, aina uunituoreista vähän vanhempiin. Juhlia opiskelijaelämään toki kuuluu, mutta useimmissa taloissa tuskin on juhlia sen enempää kuin muissakaan kerrostaloissa.

”Ainutlaatuisimmat opiskelija-asuntokohteet ovat varmaan 1800-hirsitaloihin remontoituja asuntoja tai Suomen korkeimpien 13- ja 14-kerroksisten puukerrostalojen opiskelijakodit. Tarjontaa siis löytyy laidasta laitaan. Moni opiskelija haluaa panostaa kotiin ja sisustamiseen, ja opiskelija-asunnot tarjoavat siihen hyvät puitteet”, Lehtoruusu kertoo.

Vanhentuneet ja virheelliset käsitykset opiskelija-asunnoista ja niihin liittyvistä säännöistä voivat johtaa siihen, että potentiaalisia asunnontarvitsijoita jättää hakematta asuntoa. Esimerkiksi moni opiskelija-asuntoyhteisö sallii lemmikit. Useimmiten opiskelija-asunnon voi saada kumppanin kanssa, vaikka kumppani ei opiskelisikaan.

”Kumppanin kanssa opiskelija-asunto voi jopa löytyä helpommin, sillä suuri osa hakijoista hakee asuntoa yksin. Opiskelija-asuntotarjontaan ja sääntöihin kannattaa tutustua, jottei ainakaan tiedon puutteessa jää paitsi edullisesta asumisvaihtoehdosta”, Lehtoruusu painottaa.

5. Mieti asumista askelta pidemmälle

Vaikka edessä häämöttävä asuntotarve ja alkavat opinnot olisivat päällimmäisenä mielessä, tulevallekin kannattaa uhrata ajatuksia.

Vaikkei olisi aikeissa muuttaa heti, asunnonhaku kannattaa laittaa vireille ajoissa. Asuntoja vapautuu pitkin lukuvuotta ja hakemustilanne helpottaa kesän ruuhkahuipusta. Jos ensimmäinen opiskelijakoti ei vastaa toiveita tai asunto löytyy aluksi muualta kuin opiskelija-asuntotarjonnasta, hakemus itseä kiinnostaviin opiskelija-asuntoihin kannattaa pitää voimassa.

”Opiskelijat näillä näkymin palaavat asumislisän piiriin 1.8.2025, mikä jättänee ison loven monen opiskelijan toimeentuloon. Kannattaa ajoissa pohtia, miten muutos vaikuttaa omaan talouteen, ja ennakoiden etsiä kukkarolle sopiva asumisratkaisu”, Lehtoruusu vinkkaa.

Asumislisä voi toisaalta helpottaa asunnon jakamista kämppäkaverin tai kumppanin kanssa.

”Uusia opiskelukavereita kannattaakin ehkä tarkkailla ’sillä silmällä’, josko joukosta löytyisi kaveri, jonka kanssa olisi valmis jakamaan asunnon”, Lehtoruusu naurahtaa.

Korkeakoulujen yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishaun todistusvalintojen on julkaistu viimeistään 27.5. ja muiden kuin todistusvalintojen tulokset julkaistaan 4.7. mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 11.7. mennessä. Vieraskielisten koulutusten sekä Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutuksen opiskelijat on valittu aiemmin kevään ensimmäisessä yhteishaussa.