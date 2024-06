Antti-Teollisuuden uusi kuivurimallisto käyttää tehokasta alipainetekniikkaa

Tuotekehityksen tuomat hyödyt

Antti X-sarjan vaunukuivuri on valmiiksi mietitty kokonaisuus, joka on helppo hankkia ja pystyttää. Hinnaltaan edullinen ja järkevä investointi, jonka saa nopeasti käyttökuntoon: valmiiden tehdaskasattujen moduulien asennus on yksinkertaista ja sujuvaa.

X-sarjan kuivureissa tilankäyttöä on tehostettu: integroitu uuni ja pystyyn asennettu aksiaalipuhallin säästävät tilaa ja kuivuri on myös hiljaisempi. Rakenteet ja komponentit ovat Antille tyypillisesti järeitä ja kestäviä.

“Hankkijan näkökulmasta X-sarjan markkinoille tuonnin tavoitteena on tarjota laadukas ja energiatehokas alipainekuivuri myös pienemmille ja keskisuurille tiloille. Uusi Antti X-sarja on kattava kuivurimallisto, jonka vakioitujen ratkaisujen ansiosta hinta on edullinen. X-sarjan kuivurit toimitetaan pitkälle esikasattuina ja sähköistettyinä moduuleina, joten asennus on sujuvaa ja kuivuri on nopeasti käyttökunnossa. Näin on saatu aikaan nykyaikainen vaunukuivurikonsepti, jonka ostaminen on helppoa ja kustannukset pysyvät kurissa", tuoteryhmäpäällikkö Arttu Koivulahti Hankkijalta kertoo.

Alipainetekniikka nyt vaunukuivurissa

Uudet X-sarjan kuivurit hyödyntävät alipainetekniikkaa, joka on tuttua Antin muista kuivurimalleista, mutta jota ei ole totuttu yleensä näkemään vaunukuivureissa.

X-sarjan kuivuri kuivaa nopeasti ja energiatehokkaasti rehu-, leipä- ja siemenviljaa ja muita piensiemeniä. Nopeutta lisää myös alipainetekniikka, jossa ilma imetään uunin ja kuivattavan vilja- tai siemenerän läpi.

”Halusimme ehdottomasti tuoda tehokkaan alipainekuivauksen myös uuteen kuivurisarjaan, sillä siitähän meidän kuivurit tunnetaan,” kaupallinen johtaja Jouni Virtaniemi Antti-Teollisuudesta toteaa.

Ensimmäiset toimitukset syksyllä

Tilauksia otetaan nyt vastaan ja toimitukset alkavat syksyllä 2024.