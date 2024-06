Saarenmaan osayleiskaavan ja 2-kehän tiesuunnitelman käynnistäminen

Saarenmaan osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty uudelleen

Kangasalan kaupunki on käynnistänyt Saarenmaan osayleiskaavan laatimisen uudelleen. Edellisessä kaavaprosessissa Kangasalan valtuusto hyväksyi Saarenmaan osayleiskaavan 13.6.2022. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 18.12.2023 valtuuston hyväksymispäätöksen sillä perusteella, että osayleiskaavaan oli tehty merkityksellisiä muutoksia ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen, jotka olisivat edellyttäneet kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville ennen kaavan hyväksymistä.

Uudessa Saarenmaan osayleiskaavaprosessissa osayleiskaava-alue on sama kuin aiemmin hyväksytyssä osayleiskaavassa. Myös kaavan keskeiset tavoitteet ovat säilyneet ennallaan. Osayleiskaavan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa alueelle Tampereen seudun 2-kehän, uuden kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisen yritysalueen sekä seudun kaupunkirakennetta täydentävän asumisen alueen sijoittuminen.

Saarenmaan alue laajentaa Tampereen puolelle sijoittuvaa työpaikka-aluetta muodostaen kuntarajan molemmin puolin sijoittuvan laajan yrityskeskittymän. Saarenmaan yritysalue tukeutuu uuteen 2-kehätiehen. Tavoitteena on mahdollistaa alueelle myös suurikokoisempia yritystontteja ja huomioida mahdollisuudet vihreän siirtymän hankkeiden toteuttamiselle. Yritysalueen lisäksi Saarenmaan alueelle sijoittuu asumista, palveluita ja viheralueita kehätien ja Saarenmaantien pohjoispuoliselle alueelle. Asumisen alueet rajautuvat laajaan, Pitkäjärven ja Kaukajärven eteläpuolelle sijoittuvaan viher- ja virkistysalueeseen. Viheralueelle sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita, Kaukajärven suuntaan jatkuva liikuntareitti sekä Kaarinanpolun retkeilyreitti.

Osayleiskaavalla määritellään lisäksi muun muassa merkittävimmät pyöräilyn yhteydet ympäröiville alueille, joukkoliikenteen kehittämisen mahdollisuudet sekä kehitettävät virkistysreittiyhteydet. Luontoselvitysten perusteella määritellään luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet, jotka linkitetään viherkäytävien avulla osaksi laajempaa yhtenäistä viherverkostoa. Viherverkoston yhteyteen sijoittuu tärkeitä virkistyksen ja ulkoilun paikkoja ja reittejä. Merkittävänä näkökulmana kaavan suunnittelussa nousee ilmastoviisaan suunnittelun periaatteiden huomioiminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinot. Osayleiskaava-alueen on tarkoitus rakentua vaiheittain pidemmällä aikavälillä. Ensimmäisenä toteutettavat alueet suunnitellaan tarkemmin aluevarauksin ja pidemmällä tähtäimellä toteutettavat alueet strategisemmin kaavamerkinnöin.

Aiemmin Saarenmaan osayleiskaavaa laadittaessa on vuosina 2017–2022 laadittu useita selvityksiä ja suunnitelmia muun muassa alueen luonnonarvoista, liikenteestä ja hulevesistä. Aiemmin tehtyjä selvityksiä voidaan hyödyntää kaavan laadinnassa. Tarpeen mukaan selvityksiä täydennetään tai ajantasaistetaan muun muassa liito-oravaselvitysten ja lepakkoselvityksen osalta.

Osalla kaava-aluetta voimassa ollut toimenpiderajoitus on tarkoitus asettaa uudelleen voimaan kaavan laatimisen ajaksi. Toimenpiderajoitusalueella maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten tarvitsee hakea erillinen maisematyölupa. Vaikutuksiltaan vähäisiä toimenpiteitä varten ei tarvitse hakea maisematyölupaa. Esimerkiksi puuston harvennus katsotaan vaikutuksiltaan vähäiseksi toimenpiteeksi. Toimenpiderajoituksen avulla voidaan varmistaa, että virkistyksen ja luonnon merkittävät ominaisuudet voidaan säilyttää kaavasuunnittelun aikana.

Kaupungin tavoitteena on osayleiskaavan laatiminen ripeään tahtiin. Kaavaluonnoksen on tarkoitus tulla käsittelyyn ja nähtäville vuoden 2024 lopulla ja kaava pyritään saattamaan valmiiksi vuoden 2025 aikana. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tulossa elinympäristölautakunnan 11.6.2024 ja kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen nähtäville kommentointia varten.

2-kehän tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt

Saarenmaan alueen kehittämiseen liittyy myös 2-kehätien (maantie 309) jatkaminen Tampereen Lintuhytistä Kangasalan puolelle. Kehätien ensimmäisen vaiheen tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan 2-kehän jatkaminen Tampereen Lintuhytistä (Ruskonkehä) Kangasalan Saarenmaantielle asti. Pidemmällä aikavälillä kehätie tulee ulottumaan Lentolaan valtatielle 12 asti. Kehätie mahdollistaa uuden maankäytön kehittämisen Saarenmaan alueelle. Kehätien yhteyteen toteutetaan myös pyöräilyn pääreitti ja suunnittelussa tarkastellaan joukkoliikenteen kehittäminen.

Tiesuunnitelmaa laatii Pirkanmaan ELY-keskus yhteistyössä Kangasalan kaupungin ja Tampereen kaupungin kanssa. Tavoitteena on laatia tiesuunnitelma vuoden 2024 aikana. 2-kehän tiesuunnitelman laatimisesta järjestetään yleisötilaisuus Liuksialan koululla (luokka 127) torstaina 13.6.2024 klo 17-19. Tilaisuudessa esitellään myös Saarenmaan osayleiskaavan tilannetta ja aikataulua.