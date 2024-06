Alkon toukokuun myyntitiedote – helteet houkuttivat raikkaisiin ja keveisiin valintoihin

Alkon litramyynti nousi toukokuussa 1,3 prosenttia verrattuna vuoden 2023 toukokuuhun. Myynti litroissa oli noin kuusi miljoonaa litraa.

Viinien myyntilitrat nousivat noin kaksi prosenttia, panimotuotteiden (juomasekoitukset, oluet ja siiderit) 16 prosenttia ja alkoholittomien 15 prosenttia. Väkevien myynti laski reilut 6 prosenttia. Roseeviinien myynti kasvoi 14 prosenttia, valko- ja kuohuviinien myynti nousi noin kuusi prosenttia. Punaviineissä litramyynti laski kuusi prosenttia. Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

Chile nousi suurimmaksi roseeviinimaaksi

Makumieltymykset suosivat nyt kepeitä ja keveitä makuja.

”Ennätyshelteinen toukokuu näkyy raikkaiden ja keveiden viinien myyntiluvuissa. Roseeviineissä suurimmat kasvuluvut nappasi Chile, myyntilitrat kasvoivat reilut 40 prosenttia. Maa nousi samalla toiseksi suurimmaksi roseeviinimaaksi Ranskan jälkeen, ennen Espanjaa”, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Mika Kauppinen.

”Valkoviinimaista puolestaan Saksa pitää vakuuttavasti kakkossijaa Chilen jälkeen. Toukokuussa saksalaisten viinien myyntilitrat nousivat lähes 14 prosenttia. Yksi syy tähän on raikkaan aromaattisten lajikeviinien – eli viinien, jotka on valmistettu pääosin yhdestä rypälelajikkeesta – suosio valmistujaispöytien monipuolisten herkkujen kumppanina. Esimerkiksi riesling- ja sauvignon blanc -lajikeviinien myyntilitrat kasvoivat toukokuussa 25 prosenttia.”

Monipuolisia olutmakuja ja tyylejä

Oluiden kysyntä kasvoi toukokuussa lähes 19 prosenttia.

”Valikoimamme elää ja kehittyy jatkuvasti niin trendien, sesonkien kuin asiakastoiveiden pohjalta. Olemme vastanneet asiakkaidemme toiveisiin ja panostaneet olutvalikoimamme kehittämiseen ja esillepanoihin. Olemme kasvattaneet olutvalikoimaamme ja meillä on reilut 1 100 eri olutta. Meiltä löytyy olutmakuja ja tyylejä monipuolisesti asiakkaan eri mieltymyksiin”, Kauppinen sanoo.

”Moni asiakas on ollut jopa yllättynyt siitä, että meillä on hyvinkin kilpailukykyiset hinnat Haluamme olla jatkossakin se relevantti ostospaikka, jossa asiakas voi luottaa meidän asiantuntevaan palveluun ja myynnin vastuullisuuteen. Meiltä asiakas saa laajan tuotekattauksen yhden katon alta.”

Alkon kokonaislitramyynnistä oluiden osuus viime vuonna oli noin kuusi prosenttia.

Paikallisuus ja pientuottajat kiinnostavat

Pientuottaja- ja lähituotteiden trendi on vahvistunut viime vuosina ja se on näkynyt myös Alkon myynnissä. Alkon pientuottajavalikoima on monipuolinen kattaus oluista viineihin ja tisleihin - valikoimassa on yli 800 tuotetta noin 150 pientuottajalta.

Alko tarjoaa tavarantoimittajilleen useita tapoja saada tuotteita myyntiin. Myös pientuottajille valikoimaan pääsy on mahdollista osallistumalla vakiovalikoiman tuotehakuihin tai vapaasti listaamalla tuotteita tilausvalikoimaan. Valikoimaan pääsy on maksutonta.

”Verkkokaupan lisäksi pientuottaja voi omalla ilmoituksellaan saada tuotteensa 1–10 Alkon myymälään. Tämä on koettu hyväksi malliksi, jos tuotantomäärät ovat pienemmät, eivätkä riitä valtakunnalliseen jakeluun”, toteaa Kauppinen.

Alkon myyntitilastoista

Alko julkaisee kausittain lukuisia eri myyntitilastoja kuten Alkon myynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain ja makutyypeittäin. Tilastot julkaistaan alko.fi-myyntitilastot sivulla. Tilastot eivät ole täysin verrannollisia keskenään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, koska myyntipäivät (kuten myyntipäivien lukumäärät, pyhäpäivien ajankohta, viikonpäivät) vaihtelevat kuukausittain. Julkaistuissa tilastoissa ei tätä myyntipäivien vaihtelua ole otettu huomioon.