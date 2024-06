TAMK edistää aktiivisesti rakentamisen kiertotaloutta

Teollisuuden toimialoista rakentaminen on toiseksi suurin jätteiden tuottaja kaivosteollisuuden jälkeen. Rakentamisen kiertotalouden ratkaisuilla on mahdollisuus vaikuttaa luontokadon ehkäisyyn ja ilmastonmuutoksen hillintään. TAMKissa on käynnissä Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita -hanke, jossa kehitetään toimintamalli kiertotaloussuunnittelun kytkemiseksi osaksi korjausrakennushankkeita.

Hankkeessa huomioidaan kiertotalouden molemmat näkökulmat, eli kierto ja talous. Kierto tarkoittaa ymmärrystä materiaalien kierrätettävyyden mahdollisuuksista, ja talous merkitsee uuden toimintamallin näkemistä taloudellisesti kannattavana toimintana.

Hankkeessa selvitetään rakennusalan yritysten ja kiinteistöjen omistajien näkemyksiä kiertotalouspalveluiden nykyisestä markkinasta. Tämän jälkeen osapuolet osallistuvat yhteiskehittämisprosessiin, jossa muodostetaan näkemys tarvittavista palveluista ja niiden hankintatavoista. Lopuksi laaditaan tiekartta ohjaamaan uusien palveluiden hankintaprosessin syntymistä.

Tutustu Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita -hankkeeseen.

RATKI-hankkeen loppujulkaisu kertoo, miten rakennusjätteen uusiokäyttöä on lisätty Pirkanmaalla

Infra- ja talonrakentamisessa syntyy suuria määriä käyttökelpoisia materiaaleja, joiden hyödyntämisessä ja uusiokäytössä on tehostamisen varaa. Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto käynnistivät vuonna 2021 Rakentamisen kiertotalous Pirkanmaalla (RATKI) -hankkeen, joka tarttui haasteeseen Pirkanmaan alueella.

Hankkeen päätavoitteena oli koota rakennusalan toimijat ja alaa sivuavat toimijat yhteen sekä tehdä avauksia sivuvirtojen, saneeraus- ja purkumateriaalien ja infrarakentamisen massojen uusiokäyttöön. Hankkeessa pyrittiin raivaamaan erilaisia esteitä kiertotaloustoimien tieltä sekä luomaan mahdollisuuksia yritysyhteistyölle ja uudelle liiketoiminnalle.

Hankkeen toimiin ja tuloksiin voi nyt tutustua loppuraportissa, joka julkaistiin keväällä 2024. Julkaisu koostuu seitsemästä osajulkaisusta, joissa tarkastellaan rakennusalan kiertotaloutta eri näkökulmista. Ensimmäinen osajulkaisu on tiivistelmä koko hankkeesta. Muissa osajulkaisuissa käsitellään kiertotalouden huomioivaa hankintaa, kierrätyksen pullonkauloja sekä kierrätysliiketoiminnan edellytyksiä. Julkaisussa esitellään lisäksi käytännön esimerkkejä verkostoitumisesta ja alueellisista kierrätyksen toteutuksista. Liitteenä on neljä esimerkkikohdetta, joissa rakennusmateriaaleja on kierrätetty onnistuneesti.

Tutustu Rakentamisen kiertotalous Pirkanmaalla -hankkeen loppujulkaisuun.

Oppia tarjolla avoimessa ammattikorkeakoulussa

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla uusi Kiertotalous korjausrakentamishankkeiden johtamisessa -kurssi. Kurssi on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille, joiden vastuulla on kiertotalouden käyttöönotto ja sen normalisoiminen osana korjausrakennushankkeita.

Kurssi koostuu viidestä teemasta, joista kolmella ensimmäisellä perehdytään korjausrakentamisen keskeisiin osiin kuten vaurioitumiseen, rakennefysiikkaan, rakennetyyppeihin, historiaan sekä kuntokartoituksiin. Kahdessa jälkimmäisessä teemassa perehdytään kiertotalouteen ja sen merkitykseen rakentamisprosessissa sekä tutustutaan lähemmin kiertotalouspalveluihin.

Tutustu Kiertotalous korjausrakentamishankkeiden johtamisessa -kurssiin.