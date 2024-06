Ruisrockin ohjelma on valmis

Ruisrockin kansainvälinen ohjelma saa viimeisen silauksensa brittiläisen Disclosuren myötä. Tämä elektronisen musiikin duo tunnetaan erityisesti housea ja garagea yhdistelevästä soundistaan sekä isoista hiteistään, joita on tuotettu useiden eturivin artistien, kuten mm. Sam Smithin ja The Weekndin kanssa.

Kiinnostavia kotimaisia kokoonpanoja

Festivaalin kattaus täydentyy lumoavalla pop-lupaus Kialla, ja lavoilla nähdään myös Turku Rock Academyn Airi’s, Jytäorkesteri sekä Whiteout.

Turun oma suomenkielisen musiikin kompassi FLASHBANG ZONE ‘24, joka näyttää suuntaa tulevaisuuden supertähdistä, esittelee Ruisrock-yleisölle nousevat tekijät Sara Been, Smurhdyn ja Andren. Lisäksi laajassa DJ-ohjelmassa nähdään muun muassa legendaarinen Paha Vaanii, sisaruskaksikko Willamomafia sekä korealaiseen pop-musiikkiin erikoistunut klubikollektiivi Soli Club.

Ohjelma täynnä erityisyyksiä

Ruisrockin ohjelma on yli sadan artistin laajuinen. Kattaus pitää sisällään useita The Chainsmokersin ja Louis Tomlinsonin kaltaisia kansainvälisiä mega-artisteja sekä esimerkiksi PMMP:n, jonka paluuta Ruissaloon on hartaasti odotettu. Euroviisusuosikki Joker Out nähdään ensimmäistä kertaa Ruisrockissa, kuten myös Fröbelin Palikat, joka tekee ensimmäisen ison, aikuisemmalle yleisölle suunnatun festarikeikkansa.

Ruisrock järjestetään 5.–7.7.2024 Turun Ruissalossa. Ruisrockin päiväkohtainen ohjelma on julki ja kaikki lipputyypit myynnissä Tiketissä. Osa lipputyypeistä on myyty tai varattu loppuun.

Ruisrockin paljon kysytyt aikataulut julkaistaan juhannusviikolla. Aikataulu julkaistaan ensin festarilippunsa Kivra-sovellukseen tilanneille käyttäjille ja myöhemmin myös Ruisrockin nettisivuilla.

Ruisrockin ohjelma 2024:

Perjantai 5.7.2024

The Chainsmokers, Don Toliver, J Hus, Offset, Ashnikko, Bar Italia, MØ, Ellinoora, Gettomasa, Kaija Koo, SANNI, Ani, Bee, Business City, Costee, Etta, Good Boys, Hassan Maikal, Hugo & Ahti, Isac Elliot, Jambo & Band, Jami Faltin, Jore & Zpoppa, Luukas Oja, Orvokki, Sexmane, Viivi, Zeze & Ganze, Whiteout

DJ-ohjelma: Girl put your records on, Tino Turner & Tboy, Wellness Center

Lauantai 6.7.2024

Disclosure (DJ set), Hardwell, Romy, Sub Focus, Jenni Vartiainen, Kuumaa, Aliisa Syrjä, Antti Autio, Cledos, Costi, Emma & Matilda, F, Fröbelin Palikat, Goldielocks, Iisa, Kia, Lauri Haav, MODEM, Pariisin Kevät, Rebekka Holi, Robin Packalen, Ruispop (Ebbe, Nelli Orell, Dj Sapphire, Dj Fiyah), Senya, SHRTY, Tuuli, Ursus Factory, Vesta, Windows95man, Jytäorkesteri

DJ-ohjelma: I wanna dance with sombadi, Lonely Hearts Club, DJ Renaz, Soli Club, Willamomafia

Sunnuntai 7.7.2024

PMMP, Stormzy, Louis Tomlinson, Trippie Redd, Alok, Joker Out, Sexyy Red, Yaeger, Behm, Blind Channel, Gasellit, Käärijä, Arppa, Bämä, Ege Zulu & Orchestre, Elsa Brotherus, Evelina, Flashbang Zone ‘24: Sara Bee, Smurhdy & Andre, Grande Mahogany, Ida Paul & Kalle Lindroth, Karri Koira, Lastout, Mirella, Pehmoaino, Tupe & Vepu, Vilma Jää, Airi’s

DJ-ohjelma: Paha Vaanii, Club U-Haul, Slottsgatan 7

Ruisrockin kumppanit vuonna 2024

Sinebrychoff, Coca-Cola, Bonaqua, Hartwall, Kivra, Mieli Ry, Taffel, Tiketti, Turun Sanomat, Turun kaupunki, Turun Ammattikorkeakoulu, Pernod Ricard, Local Crew, Ekokompassi, Keychange, ESNS Exchange, YleX, Pidä Saaristo Siistinä Ry, CoreGo, WWF