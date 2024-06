Vilma Jää palkittiin Helsingin vuoden taiteilija -palkinnolla

Kansanmusiikin, popin ja oopperan kentillä toimiva muusikko-säveltäjä Vilma Jää on saanut Helsingin kaupungin myöntämän Helsingin vuoden taiteilija -palkinnon. Kaupunki jakaa vuosittain Helsinki-päivänä järjestettävässä juhlatilaisuudessa tunnustuksia ansioituneille helsinkiläisille tieteen, taiteen ja kulttuurin saroilla.

Parhaillaan Yhdysvalloissa mittavaa oopperaroolia tekevä Jää ei päässyt paikalle vastaanottamaan palkintoa, mutta artistin agentti luki Jään kirjoittaman kiitospuheen tämän puolesta. Puheessa Jää kertoo olevansa äärettömän onnellinen siitä, että hänen kansanperinnettä ja poppia yhdistävä musiikkinsa on löytänyt tiensä niin monen helsinkiläisen sydämeen. Samalla hän paljasti työstävänsä tällä hetkellä toista albumiaan ja korosti tunnustuksen toimivan tärkeänä rohkaisuna omakustanneartistin työlle.

Vilma Jää on vuodesta 2021 alkaen esiintynyt Kaija Saariahon oopperassa Innocence, jota on esitetty mm. Englannissa, Ranskassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa. Saariaho kirjoitti viimeiseksi jääneeseen oopperaansa roolin erikseen Jäätä varten. Kansanlaulajalle sävelletty Marketa-tytön rooli on kerännyt ylistystä kansainvälisissä medioissa. Tällä hetkellä Innocence on San Franciscon oopperan ohjelmistossa.

Kotimaassa Vilma Jää tunnetaan ennen kaikkea uraauurtavana sooloartistina. Viime vuoden lopussa julkaistu esikoisalbumi Kosto yhdistelee kansanmusiikille tyypillisiä soittimia synteettisesti tuotettuihin biitteihin ja suomalais-ugrilaista lauluperinnettä pop-estetiikkaan. Yhdessä tuottaja Mikko Renforsin kanssa tehty etnopopalbumi on saanut laajaa tunnustusta. Se palkittiin keväällä Emma- ja Vuoden Kansanmusiikkilevy -palkinnoilla. Vilma Jää oli ehdolla myös vuoden 2024 Teosto-palkinnon saajaksi.

Artistin kotikaupungissa Helsingissä Vilma Jään musiikkia pääsee seuraavan kerran kuulemaan heinäkuun loppupuolella, kun Suomeen palaava artisti esiintyy Viikissä vuosittain järjestettävän CoolHead LIVE -konserttisarjan päätöskonsertissa sunnuntaina 21. heinäkuuta. Koko perheelle suunnatun konserttipäivän avaa suomalaisen kansanmusiikin kruununjalokivi Värttinä.

21.7.2024 CoolHead LIVE, Vilma Jää + Värttinä

https://coolhead.fi/21-7-2024-vilma-jaa-varttina/



Liput 29,90 €

https://www.tiketti.fi/vilma-jaa-varttina-coolhead-brew-viikki-helsinki-lippuja/98840