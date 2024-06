Tähän huolestuttavaan suuntaukseen on syytä reagoida, jotta maaseutuun liittyvät odotukset esimerkiksi huoltovarmuudesta ja vapaa-ajan asumisesta voidaan lunastaa jatkossakin. Valonpilkahduksia on nähtävissä, sillä lasten ja nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on nousussa.

Nuorten yrittäjyyspotentiaalia tutkiva Ysimittari on paljastanut alueellisia eroja nuorten yrittäjyyspotentiaalin tasossa. ”Kiinnostavaa on se, että monilla pienillä maaseutupaikkakunnilla on hyvin yrittäjyysmyönteisiä nuoria. Ehkä nuorille on enemmän töitä tarjolla isoilla paikkakunnilla, jolloin yrittäjyyttä ei edes ajatella vaihtoehtona”, kertoo LUT-yliopiston yrittäjyystutkija Anu Raappana.

Kimmoke yrittäjyyteen voi syntyä esimerkiksi oman harrastuneisuuden kautta, kuten 4H-yrittäjä Juho Snickerillä: ”Yritykseni JS Vahaus sai alkunsa kiinnostuksesta autoihin ja pintakäsittelyyn. 4H:n kautta kynnys yrittäjyyteen oli matala, sillä y-tunnusta ei tarvita. Aloittaminen onnistuu mistä tahansa päin Suomea, sillä 4H-liitto tarjoaa kattavan verkkokoulutuksen yrittäjyyteen.”

Uuden yrityksen toiminnan käynnistäminen nollasta voi olla haastavaa, mutta aloittaa voi myös omistajanvaihdoksen keinoin. Anneli Komi Suomen Yrittäjiltä rohkaisee nuoria yrittäjiä harkitsemaan tätäkin mahdollisuutta: ”Suurin osa omistajanvaihdoksista toteutetaan mikroyrityksille, ja kauppasummat ovat usein varsin kohtuullisia. Nuorille yrittäjille yritysosto tarjoaa merkittäviä hyötyjä, kuten valmiin asiakaskunnan, kassavirran ja merkittävän aseman yhteisössä. Tästä on helppo lähteä liikkeelle yrittäjätaipaleella ja kehittää yritystä edelleen.”

Ideoita alueellisen tasavertaisuuden edistämiseksi Maaseutuparlamentista

Maaseutuparlamentti on yhteiskunnallinen tapahtuma, joka kutsuu maaseutujen tulevaisuuden kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset Nurmekseen 26.–28.9.2024. Tämänvuotisessa tapahtumassa käsitellään muun muassa uudistavaa yrittäjyyttä. Haluna on taata jokaiselle edellytykset yrittää ja menestyä asuinpaikasta riippumatta. Parhaimmillaan maaseudun paikallislähtöiset oivallukset voivat avata ratkaisuja koko kansakuntaa koskeviin haasteisiin.

Maaseutuparlamentti järjestetään paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä, ja sitä koordinoi maaseutupolitiikan neuvosto MANE.

Lisätietoja:

Anneli Komi, Suomen Yrittäjät

Anu Raappana, tutkija, LUT

Juho Snicker, 4H-yrittäjä

