Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 11.6.2024

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Samalta sivulta löytyvät myös:

muut päätösasiakirjat

kokousaikataulu

tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

11.6. lautakunta hyväksyi muun muassa:



Esitys 5: Pitäjänmäen kirjaston ja nuorisotilan tarveselvitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Pitäjänmäelle osoitteeseen Viinenkuja 6 toteutettavan kirjaston ja nuorisotilan sekä isomman liikuntasalin tarveselvityksen. Pitäjänmäen monitoimitaloon tulevan kirjaston ja nuorisotilan sekä liikuntasalin laajennuksen tilat ovat laajuudeltaan yhteensä arviolta 2087 htm². Nykyisten tilojen käyttö loppuu keväällä kesällä 2026 ja toiminta jatkuu väistötiloissa uudisrakennuksen valmistumiseen saakka, kunnes uudet tilat otetaan käyttöön elokuuhun 2029 mennessä. Hankkeessa toteutetaan 748 m² liikuntasali. Liikuntatilojen sijoittuminen ison koulukeskuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalvelujen yhteyteen mahdollistaa koulupäivän aikaisen liikunnan ja liikkumisen sekä lisää harrastamisen mahdollisuuksia alueella. Tilat tarjoavat olosuhteita mm. käsipalloon, futsaliin, lentopalloon ja koripalloon.



Esitys 6: Meri-Rastilan monitoimitalon nuorisotilan tarveselvitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Meri-Rastilan monitoimitaloon sijoittuvan nuorisotilan tarveselvityksen. Helsingin kaupunki järjestää yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan monitoimitalon suunnittelusta. Hanke on nuorisotalon, koulun, päiväkodin, leikkipuiston sekä kotihoidon aputilojen yhteishanke, ja se tulee olemaan kaupunkiuudistusalueen keskeinen palvelurakennus, joka lisää alueen houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä. Vetovoimaisuuden lisäämisen rinnalla kilpailun avulla halutaan selvittää, saadaanko olevat rakennukset muokattua vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, ja voidaanko teknistaloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavuttaa ilman purkamista.



Nuorisotyön näkökulmasta Meri-Rastila on tärkeä asuinalue. Alueen nuorisotalo on nuorten vilkkaassa käytössä. Erityisesti on tärkeä tavoittaa alueen 3.-6. luokkalaiset, jotka tarvitsevat laadukkaita lähipalveluja, pysyvää toimintaa ja aikuiskontaktia. Lisäksi tärkeää on työskentely yläkouluikäisten kanssa illoissa, myöhäisillassa ja viikonloppuisin. Uudisrakentamisessa lähdetään hakemaan tiloja, joissa toiminta voi edelleen kehittyä.