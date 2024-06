Muutoksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä saapuvien lemmikkien maahantuontivaatimuksiin

Vaatimusten avulla varmistetaan, että vaaralliset taudit, kuten raivotauti, eivät pääse leviämään Suomessa eläimiin tai ihmisiin.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat korkean raivotautisriskin maita, joista saapuvilta koirilta, kissoilta ja freteiltä vaaditaan 16.9.2024 alkaen raivotautirokotuksen lisäksi hyväksyttävä raivotaudin vasta-ainetutkimuksen tulos. Vaatimus koskee myös EU-maasta lähtöisin olevia eläimiä, jotka ovat käyneet Venäjällä tai Valko-Venäjällä ja palaavat EU-alueelle.

Jos eläin on peräisin Venäjältä tai Valko-Venäjältä, verinäyte tutkimusta varten on otettava aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua ensimmäisen raivotautirokotuksen antamisesta. Matkustaminen on mahdollista aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua näytteenoton päivämäärästä. Vasta-ainetestin tuloksen pitää olla merkittynä lemmikin terveystodistukseen. Mikäli lemmikin haluaa tuoda Suomeen esimerkiksi muutoksen voimaantulopäivänä 16.9., verinäytteet on otettava jo kesäkuun alkupuolella.

Jos lemmikki on lähtöisin EU-maasta ja käy Venäjällä tai Valko-Venäjällä, on vasta-ainetutkimus tehtävä ennen EU-maasta lähtemistä. Tällöin EU:ssa laillistettu eläinlääkäri kirjaa tiedon hyväksyttävästä vasta-ainetestin tuloksesta lemmikin EU-lemmikkieläinpassiin.

Lemmikkien maahantuloon liittyy rokotuksen ja vasta-ainetestin lisäksi myös muita vaatimuksia, joiden selvittäminen on lemmikin omistajan vastuulla.

Ruokavirasto ja Tulli valvovat rajanylityspaikoilla eläinten maahantuontivaatimusten noudattamista. Jos lemmikin maahantuonnin vaatimukset eivät täyty, se joudutaan palauttamaan lähtömaahan. Jos eläimen palauttaminen ei onnistu, eläin joudutaan lopettamaan, koska Suomessa ei ole mahdollisuutta asettaa eläintä karanteeniin. Lemmikin omistajan pitää maksaa kaikki kulut, joita syntyy, jos maahantuontivaatimukset eivät täyty.

