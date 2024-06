Opiskelijat toteuttivat musiikkivideon Miljoonasade-yhtyeelle

OSAOn media-alan ammattitutkinnon opiskelijat ovat sunnitelleet ja toteuttaneet musiikkivideon kotimaiselle Miljoonasade-yhtyeelle. Musiikkivideon kappale "Suunnitelma A ja B” löytyy Miljoonasateen viime vuonna julkaistulta Ohita intro -levyltä.

Musiikkivideon tekemiseen osallistui viisi OSAOn media-alan ammatitutkinnon opiskelijaa.

"Musiikkivideon fiktiivistä draamaosaa kuvattiin kevään aikana Oulun Steinerkoululla, Kempeleessä Köykkyrinmäen alueella ja Jäälissä. Videon bändiosuus kuvattiin toukokuussa Tampereella Olympiakorttelissa Miljoonasateen keikan yhteydessä. Musiikkivideon kuvauksissa oli mukana eri rooleissa koululaisia Kempeleen Ylikylän koulusta, Oulun Taidekoulusta sekä Steinerkoulusta", lehtori Jari Leinonen OSAOsta kertoo.

Miljoonasade-yhtyeen jäsenet kertovat olevansa otettuja siitä, että opiskelijat ovat tehneet töitä ja uhranneet aikaa musiikkivideon eteen.

Musiikkivideon ensiesitys on 22.–25.8.2024 järjestettävillä Oulun Musiikkivideofestivaaleilla. Musiikkivideo on katsottavissa etukäteen myös Miljoonasateen YouTube-kanavalla.

Ammattitutkinto syventää osaamista

Uusi oppisopimuksena suoritettava media-alan ammattitutkinto syventää jo media-alalla työskentelevien osaamista ja antaa työkaluja audiovisuaalisen viestinnän toteuttamiseen.

“Media-alan ammattitutkinnon suorittaneet voivat toimia media-alan työtehtävissä alan yrityksissä tai laajasti eri alojen yrityksissä, joissa tarvitaan media-alan osaamista. Opinnot antavat hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiseen sekä jatko-opintoihin”, Jari Leinonen sanoo.

Media-alan koulutus OSAOssa on keskittynyt Kaukovainion kampukselle, jossa on erinomaiset puitteet media-alan koulutussisältöjen opiskelulle. OSAOssa voi opiskella media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon (mediapalvelujen toteuttaja ja pelituotannon toteuttaja) ja uusimpana tarjontaan tulleen media-alan ammattitutkinnon. Lisäksi koulutustarjonnassa on lyhyempiä media-alan osaamista syventäviä koulutuksia.