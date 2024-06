Vuoden kokki ja tarjoilija kilpailujen voittajat vierailevat viidellä maatilalla Etelä- Suomessa 25.6.– lähituotannon monipuolisuus valokeilassa

Retkelle osallistuvat kokeista Vuoden Kokki Johan Kurkela ja kisassa kolmanneksi sijoittunut Simo Harrivaara. Paljon kilpailuja kiertänyt Johan on vaikuttanut ravintola Grönissä ja työskentelee tällä hetkellä freelancerina. Vuoden tarjoilija Kirsi Seppänen on Tampereella ravintola Haarlassa työskentelevä pitkän linjan ammattilainen, joka on aiemmin palkittu mm. vuoden Sommelierina. Maatilaretkipäivä alkaa Espoosta, jonka jälkeen matkaamme Hämeeseen ja edelleen Makukylä Laitikkalaan. Yhteensä päivään mahtuu viisi erityyppistä maatilaa ja ruuan jatkojalostajaa.

Maatilavierailun tarkoitus on esitellä kotimaisen tuotannon monipuolisuutta ja antaa ravintola-alan ammattilaisille mahdollisuus tutustua raaka-aineiden alkuperään ja kotimaisen ruuantuotannon korkeaan laatuun. Hyvä suomalainen ruoka tulee ihan läheltä, ja sillä on aina tarina ja ammattitaitoinen tekijä, toteaa MTK ry:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen

Kutsu medialle

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan Vuoden kokkiin ja Vuoden tarjoilijaan, sekä suomalaisen ruuan tuottajiin sekä kesäiseen maaseutuun parhaimmillaan. Mukana matkassa myös MTK ry:n ja SLC:n asiantuntijoita, jotka ovat valmiina vastaamaan kysymyksiin vaikkapa maataloudesta tai kotimaisesta ruuasta.

Median edustajat ovat tervetulleita mukaan kahteen kohteeseen tiistaina 25.6.2024

klo 9:30 Råbackin tila, Espoo (Mankintie 22, 02780 Espoo)

Råbackin Espoossa sijaitsevalla tilalla keskitytään omenantuotantoon ja viljanviljelyyn. Tilalla toteutetaan uudenlaista kumppanuusmaataloutta omenapuuosuuksien muodossa – kuluttajat voivat hankkia osuuden omenasadosta ennakkoon nettikaupassa. Puiden viljelyssä sovelletaan viininviljelyn menetelmiä. Tilan isäntä Rikard Korkman on maanviljelijä kuudennessa polvessa ja viljelee maatilaa yhdessä perheensä kanssa.

klo 15:45 Suttisen tila, Laitikkala (Kissalammintie 43, 36660 Laitikkala)

Suttisen tila sijaitsee Pälkäneellä, Laitikkalan kylässä. Perinteikkäällä mutta nykyaikaisesti palvelevalla maatilalla tuotetaan erilaisia vihanneksia ja marjakasveja, mansikkaa, vadelmaa, ruusukaalia, pinaattia, maissia ja avomaankurkkua. Tilalta löytyy myös tilamyymälä ja kesäkahvila. Sukupolvien ketjussa Suttisen tilan hoidosta vastaavat tällä hetkellä talon isäntä ja emäntä, sekä kolme tytärtä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu viimeistään 18.6. MTK:n viestinnän Elli-Noora Jaloselle sähköpostitse elli-noora.jalonen@mtk.fi tai soittamalla 050 407 3877. Kerro kumpaan kohteeseen tulet mukaan, aamulla Espooseen vai iltapäivällä Laitikkalaan, ja myös mahdollisista ruokarajoitteista. Huomioi että vierailuilla ollaan pääsääntöisesti ulkona. Pukeudu sään mukaisesti ja pue ulkoiluun sopivat kengät.

Lisätietoa Vuoden kokki ja Vuoden tarjoilija kilpailuista täältä.

Hyvä ruoka yhdistää - tervetuloa mukaan tapaamaan ravintola-alan ammattilaisia ja suomalaisen ruuan tuottajia!