Tero Jartin Sivupersoonat-näyttely Sodankylän elokuvajuhlilla

"Olen maalannut sivupersoonani esiin itse. Yhtä lailla kuin en tunne itseäni täydelliseksi, saa tämä näkyä myös sivupersoonissani tuoden heihin inhimillisyyttä ja huumoria, jos

traagisuuttakin. Kuvat olkoot rehellisessä avoimuudessaan omanlaisiaan 'anti-selfieitä'."

Tero Jartti (s. 1962) on teatteritaiteen maisteri ja näyttelijänä tutuksi tullut taiteilija, joka on työskennellyt monipuolisesti taiteen eri osa-alueilla vuodesta 1987 lähtien. Hänen taiteellinen työskentelynsä on pitänyt sisällään yhtä lailla esittäviä taiteita kuin elokuva-, kuva-, media- ja valotaidetta. Jartin taiteelle on tyypillistä omalakinen, kantaaottava huumori, joka haastaa katsojaa tutkimaan teosten aiheita yllättävistäkin näkökulmista. Jartin teoksia on esitelty eri areenoilla ja foorumeissa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

