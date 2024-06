Lapset juoksevat lapsille: upea 132.351€ keräystulos Team Rynkeby Koulujuoksussa

Jokainen juostu kierros ja kilometri on arvokas lahjoitus

Tapahtuma järjestetään perinteisesti vapun jälkeisenä perjantaina, ja se järjestettiin Suomessa nyt kahdeksatta kertaa. Mukana oli yli 220 korkeakoulua, koulua ja päiväkotia ja yhteensä yli 43 000 reipasta juoksijaa, jotka juoksevat syöpään sairastuneiden lasten hyväksi, tukien heidän mahdollisuuksiaan saada maailman parasta hoitoa. Nyt koulujuoksuun osallistui jo toista kertaa myös lääketieteen opiskelijoita Helsingistä ja eri alojen opiskelijoita myös muista kaupungeista. Lasten, nuorten ja opiskelijoiden juoksemia hyväntekeväisyyskilometrejä vastaavat lahjoitukset kohdistetaan Aamu Säätiön kautta lasten syöpähoitojen tutkimukseen ja hoitojen kehitykseen.

Team Rynkeby hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueen järjestämän KOULUJUOKSU-tapahtuman suojelija, eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa tiivistää: ’Koulujuoksu-tapahtuma on hieno tapa yhdistää liikkumisen ja auttamisen ilo.” Ensi vuoden ilmoittautuminen on jo avattu osoitteessa www.team-rynkeby.fi/koulujuoksu.

Team Rynkeby on kansainvälinen hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue

Hyväntekeväisyyspyöräilyn juuret ovat Tanskassa, jossa Rynkeby Foodsin työntekijä päätti vuonna 2002 parantaa elintapojaan ja pyöräillä Pariisiin. Projekti on vuosien kuluessa laajentunut yhdeksään maahan: nyt mukana on yhteensä 65 joukkuetta kahdeksasta maasta: Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Suomesta, Färsaarilta, Islannista, Saksasta ja Sveitsistä. Lisäksi mukana on kansainvälinen joukkue, joka polkee Alppien yli Pariisiin. Suomen joukkueet tulevat Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Tampereelta, Turusta, Oulusta, Pohjanmaalta sekä Järvi-Suomesta. Toiminnan tarkoituksena on kerätä rahaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi.

Joukkueiden toimintakausi alkaa vuosittain syyskuussa ja huipentuu Pariisiin pyöräilyyn yleensä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Tänä vuonna matkaan lähdetään viikkoa aikaisemmin 28.6. olympialaisten takia. Kauden aikana jäsenet sitoutuvat varainhankintaan, yhdessä tekemiseen ja fyysiseen harjoitteluun. Vuosi vuodelta kasvaneet keräyssummat ovat ratkaisevan tärkeitä monille vakavasti sairaita lapsia auttaville järjestöille. Pyöräilijät maksavat kaikki kustannuksensa itse ja projektin hallinnollisista kuluista vastaavat Eckes-Granini (Rynkeby-, God Morgon- ja hohes C-brändiensä kautta) ja avun kohteena olevat organisaatiot. Suomessa lahjoitetaan 70 % kerätyistä varoista Aamu Säätiölle lasten syövän tutkimukseen ja hoitojen kehittämiseen ja 30 % Sylva ry:lle syöpäsairaiden lasten, nuorten ja heidän perheiden psykososiaaliseen tukemiseen.

Lisätietoja:

Lea Koivisto, lmck@team-rynkeby.com, 040 551 8159