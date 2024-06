Sofia Virta iloitsee: “Vihdoin hallituspuolueelta keskustelunavaus, jolle voin antaa täyden tuen”

– Näyttää siltä, että tällä kertaa Kokoomus on oikeasti kuunnellut lastensuojelun asiantuntijoita ja ammattilaisia. Joukossa on useita aiemmin esittämiäni ehdotuksia, kuten viime syksyn ehdotukseni väkivaltaisille nuorille tarkoitetusta sijoituspaikasta. Myös esimerkiksi lapsenrauharikoksen kriminalisointia ehdotin keväällä, sillä pitkän lastensuojelu-urani kokemuksella tiedän, että väkivallan näkeminen voi aiheuttaa lapselle peruuttamatonta haittaa, Virta sanoo.

Virta kertoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä lastensuojelukentän kanssa. Hänen oma politiikon uransa alkoi nimenomaan lastensuojelutyöstä, josta hän ponnisti politiikkaan motiivinaan voida vaikuttaa lasten ja nuorten mahdollisuuksiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

– Lapset ja nuoret sekä heidän tulevaisuutensa ovat syyni tehdä politiikkaa. Siksi olen tietysti iloinen siitä, että oppositiopuolueen ehdotukset tuntuvat vihdoin kelpaavan Kokoomukselle. Sinänsä on kuitenkin aika falskia Kokoomukselta esiintyä lastensuojelun puolustajana, kun heidän hallituksensa on ensin leikannut nimenomaan lapsilta, nuorilta ja sosiaalihuollosta ja lastensuojelun jälkihuollosta. Olisi tietysti edullisempaa siivota syyt kuin seuraukset, Virta toteaa.

Virta on jättänyt toimenpidealoitteen lasten tunnistamisesta lähi- ja perheväkivallan uhreiksi ja on tekemässä aiheesta myös lakialoitteen. Virta toivookin, että lakialoite kerää kannatusta myös hallituspuolueilta.



– Totesin toukokuun alussa huoleni siitä, ettei Suomessa edelleenkään tunnisteta riittävällä tavalla lapsen olevan aina uhri, kun perheessä on väkivaltaa tai kun lapsen vanhempi menehtyy väkivallan seurauksena. Uskon, että tällaisessa asiassa opposition ja hallituksen on helppoa olla samaa mieltä. Lasten ja nuorten ei koskaan tulisi joutua todistamaan lähi- ja perheväkivaltaa, Virta summaa.