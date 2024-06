PORI JAZZIN KOKO PÄÄSYMAKSUTON OHJELMA ON JULKAISTU

Tiistaihin 16.7. asti konsertteja on Winston Livessä, Panimoravintola Beer Hunter’sissa, Cafe Antonissa, Cafe Pori Jazzissa sekä kesäkävelykadulla. Konserteissa esiintyvät mm. Signe, Olli Soikkeli Trio, Sami Leponiemi Quartet, Hamid Moeini Band, Adele Sauros Quartet, Freezer ja Héctor Lepe Quartet. Kansainvälistä väriä tuo mm. ruotsalainen laulajatar Isabella Lundgren, joka esiintyy Riitta Paakki Trion kanssa. Päivittäin 12.–16.7. on luvassa lisäksi iltajamit Winston Livessä.

Viime kesänä pääkonserttien Elämyslavalla suuren suosion saanut Jazz It Up! -show nähdään tänä vuonna osana ikärajatonta ja pääsymaksutonta ohjelmaa Promenadisalissa maanantaina 15.7. ja tiistaina 16.7. Tanssia, elävää musiikkia ja videotaidetta yhdistelevässä teoksessa esiintyy POSTPOSTRENEFESTIN tanssijoita, Palmgren-konservatorion muusikoita sekä laulusolisti Viia Koivula.

Kirjurinluodon Jazzpuisto aukeaa keskiviikkona 17.7. ja alueella on kaksi lavaa, Satakunnan Osuuskaupan kanssa yhteistyössä toteutettava pääsymaksuton ja ikärajaton Poriljonki sekä Cafe Pori Jazz, jonka pääsymaksullinen ohjelmisto on julkaistu jo aiemmin. Keskiviikkona 17.7. pääsymaksutonta ohjelmaa on myös Kirjurinluodon Lokkilavalla, luvassa on jo aiemmin julkaistu Pori Jazz Kidsin pääkonserttipäivä sekä ikärajattomat Kasmirin ja Sara Been konsertit illalla.

Poriljongissa kuullaan 17.–20.7. välisenä aikana mm. seuraavia artisteja: Peela, Joonatan Henriksson Quintet, Marjo Leinonen & Publicans, Vili Mustalampi, Osmo Ikonen & Lenni-Kalle Taipale, Vesa Aaltonen Prog Band, Jaska Lukkarinen One For Joe, Perillä ja Lauri Schreck & Puhuri. Kansainvälistä väriä Poriljongin ohjelmatarjontaan tuovat mm. saksalainen Matti Klein Trio sekä italialainen Emiliano D’Auria feat. Luca Aquino. Yhteistyö porilaisen Validi Karkian kanssa jatkuu kolmella konsertilla, joissa esiintyvät Kuusumun Profeetta, Aija Puurtinen & Brooklynin satu sekä Maija Kauhanen.

Kaikkiaan kesän 2023 Pori Jazz tarjoaa koko ohjelmassaan 106 konserttia, joista pääsymaksuttomia on 60. Festivaalin tuottaa Pori Jazz 66 ry.

Pori Jazzin pääsymaksulliset pääkonsertit järjestetään Kirjurinluodon konserttipuistossa 18.–20.7. ja pääsymaksulliset perinteiset iltajamit samoina päivinä Porin Teatterin pienellä näyttämöllä. Jameja isännöi tuttuun tapaan trumpetisti Mikko ”Gunu” Karjalainen. Pääkonserttien ja teatterin iltajamien liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista kautta maan, Porissa lisäksi festivaalin omalta toimistolta raatihuoneelta sekä molemmista Prismoista. Cafe Pori Jazzin pääsymaksullisiin iltakonsertteihin lipunmyynti on vain tapahtuma-alueen porteilla.

Pääsymaksuttoman ohjelman koko aikataulu löytyy liitteenä.