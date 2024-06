Skanskalle tunnustus vapaaehtoisista kestävyyssitoumuksista

Vuoden 2023 vaikuttavimmat sitoumukset ja green deal -sopimukset palkittiin Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan järjestämässä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -seminaarissa. Palkittavat edistävät toiminnallaan muutosta kohti sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Palkinnot jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Palkintoperusteluiden mukaan Skanska on toiminut aktiivisena edelläkävijänä rakentamisen toimialan vähäpäästöisen kiertotalouden saralla. Yritys on sitoutunut useaan green deal -sopimukseen ja kaikissa näissä asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat kunnianhimoisia. Skanska on osoittanut systemaattisella toiminnallaan ja raportoinnillaan, että yritys on sitoutunut toteuttamaan vähähiilistä kiertotaloutta omassa liiketoiminnassaan.

”Green deal -sopimukset ovat olleet meille luonnollinen tapa edistää toimintamme ympäristövastuullisuutta. Haluamme luoda käytänteitä, joilla rakennusalan ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa”, kertoo Skanskan ympäristöpäällikkö Laura Eklund.

Skanska Kodit on ollut vuodesta 2021 kestävän purkamisen green deal -sopimuksessa, ja Skanska Rental puolestaan vuodesta 2020 työkoneiden green deal -sopimuksessa. Sen lisäksi Skanska Oy on vuonna 2022 liittynyt rakentamisen muovit green deal -sopimukseen.

Sitoumus2050-palveluun tehdyt vapaaehtoiset kestävyyssitoumukset ovat kestävän kehityksen toimikunnan ja sen yhteistyökumppanien keino kutsua kaikki mukaan edistämään kestävää kehitystä. Sitoumus2050-palvelu kokoaa yhteen laajan joukon kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia edistäviä sitoumuksia ja ministeriöiden ja toimialojen välisiä green deal -sopimuksia. Kaikkiin sitoumuksiin ja green dealeihin voi tutustua Sitoumus2050-palvelussa.