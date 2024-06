SDP:n ryhmäpuheenvuoro keskustelussa Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Arvoisa puhemies,

Pian vietämme Orpon-Purran hallituksen vuosipäivää, joten nyt on aika tarkastella hallituksen ensimmäisen vuoden saldoa.

Hallitus on puhunut 100 000 työpaikasta. Moni kysyykin, milloin nämä vihdoin ilmestyvät katukuvaan? Nyt kun tuloksena on ollut yli 40 000 uutta työtöntä ja suunta vain synkkenee. Edes oma ministeriönne ei tunnu uskovan työllisyystavoitteen toteutuvan.

Samoin joskus tässä salissa voisi kuvitella hallituspuolueita kuunnellessa, että velkaantuminen laitetaan kuriin. Mutta puhemies, ei velkaantuminen taitu - velkaantuminen päin vastoin kiihtyy. Ensimmäisen vuoden saldo on, kaikkien leikkausten jälkeenkin, lähes 13 miljardia lisävelkaa.

Arvoisa puhemies,

Viimeisimmän niitin hallituksen linjalle tarjosivat eiliset VTV:n ja Suomen Pankin ennusteet, jotka vahvistavat, että hallituksen toimet eivät ole riittäviä velkaantumisen kääntämiseksi.

Tämän kaiken valossa ei todellaankaan ole ihme, ettei hallitus halua puhua omista saavutuksistaan, vaan yrittää epätoivoisesti kääntää keskustelun SDP:n moittimiseksi. Saadaanpa nähdä, että piakkoin täällä debatissa hallituspuolueet jälleen moittivat kilpaa SDP:tä.

Mutta katsotaanpa mitä nämä samat puolueet itse vielä viime kaudella esittävät.

Kokoomus esitti omassa vaihtoehtobudjetissaan esimerkiksi superkotitalousvähennystä, jonka piti maagisesti tuoda jopa 300 miljoonan säästöt. Missä toimet nyt ovat?

Perussuomalaisten vaihtoehdossa talous laitettiin kuntoon yksinkertaisesti lopettamalla ilmastotoimet ja maahanmuutto.

Hallituspuolueet hyökkäävät nyt opposition kimppuun, koska niillä on huono omatunto: perussuomalaisten vaalien alla annetut lupaukset siitä, ettei pienituloisilta leikata on saksia heilutellen petetty, ja kokoomuksen lupaama velan kuriin laitto on kääntynyt rankaksi lisävelkaantumiseksi.

Arvoisa puhemies,

Entä mikä on ollut hallituksen saldo oikeudenmukaisuuden suhteen?

Hallitus puhuu, että rahat ovat niin loppu, että nyt on pakko leikata satoja miljoonia hoitotakuusta ja vanhustenhoidosta, mutta eivät ne rahat niin loppu ole, etteikö hallitukselta riittäisi jopa puoli miljardia yksityiseen terveydenhuoltoon.

Hallitus puhuu, että rahat ovat niin loppu, että on pakko leikata opiskelijoilta yli 100 euroa kuukaudessa, mutta ei rahat niin loppu etteikö hallitus voisi helliä ministerin tuloluokassa olevia lähes 2000 euron vuotuisella veronkevennyksellä. Puhumattakaan siitä, että suurten pääomatulojen saajat vapautetaan talkoista kokonaan.

Kaikkein rikkaimmat ja varakkaimmat jatkavat edelleen tiukasti hallituksen erityissuojeluksessa.

Arvoisa puhemies,

Politiikassa on aina kyse arvovalinnoista.

Mielestäni on kunnia-asia, että lapsista ja ikäihmisistä pidetään hyvää huolta. Nyt kuitenkin 17 000 lasta ajettiin köyhyyteen. Tämä oli hyvin surullinen ja julma arvovalinta.

Kehysriihessä suurilla saksilla käytiin sitten sosiaali- ja terveyspalvelujen kimppuun: pidennetään hoitojonoja, korotetaan asiakasmaksuja ja heikennetään vanhustenhoivan hoitajamitoitusta.

On kohtuutonta ja väärin käydä kaikkein hauraimpien kimppuun. Tässä maassa täytyy olla varaa siihen, että meidän rakkaat ikäihmisemme saavat tarvitsemansa hoivan ja turvan.

Myös pitkän linja talousvaikuttaja Sixten Korkman on kuvannut leikkauksia lapsiperheiltä ”taloudellisesti epäviisaiksi, arveluttaviksi ja jopa ilkeiksi”.

Hyvä hallitus, eikö nyt olisi aika arvioida politiikkaanne uudelleen?

Arvoisa puhemies,

Entäpä hallituksen veropolitiikka? Kehysriihessä hallitus päätti tehdä historiallisen suuren korotuksen arvonlisäveroon, sekä lisäksi säätää keskituloiselle eläkkeensaajalle uuden lisäveron, suorastaan ryöstöveron.

Hallitus myös kiristää ensiasuntoaan ostavien nuorten verotusta. Kokoomusjohtoinen hallitus kiristää myös pienten yritysten verotusta, kyllä, sekin päivä on nähty, sekä nostaa lääkkeiden, kirjojen ja joukkoliikenteen verotusta.

Puhemies, tätä listaa voisi jo joku kutsua himoverottamiseksi!

Arvoisa puhemies,

SDP tekisi oikeudenmukaisemmin. Me peruisimme hallituksen suurituloisia suosivat veronkevennykset ja toisimme suurten pääomatulojen saajat mukaan.

Meillä olisi rohkeutta uudistaa tehottomia yritystukia sekä puuttua listaamattomien osinkojen verotuksen porsaanreikiin. Mutta pieni- ja keskituloista palkan- ja eläkkeensaajaa verottaisimme kevyemmin kuin hallitus.

Arvoisa hallitus,

Olette politiikallanne vuodessa onnistuneet saamaan tämän maan asiat sellaiseen sotkuun, että kukahan tämän kaiken siivoaa?

Edellä olevan perusteella esitän vastalauseemme mukaiset lausumaehdotukset.