Salibandyliitto hakee toiminnanjohtajaa

Salibandy on usean eri yhteiskunnallisen muutosvoiman keskellä. Kilpailu ihmisten vapaa- ajasta kiristyy jatkuvasti, mikä haastaa harrastajamäärien kasvutavoitteita. Digitalisaation kiihtyvä vauhti mahdollistaa uudenlaiset harrastamisen, sekä kuluttamisen keinot, ja monikulttuurisuuden lisääntyminen vaatii parempaa ymmärrystä eri taustaisten ihmisten houkuttelemisesta lajin pariin.



Salibandy tarvitsee uusia ajatuksia ja tapoja vastata näiden muutosvoimien asettamaan haasteeseen ja etsimme nyt

TOIMINNANJOHTAJAA,

joka jakaa intohimomme suomalaiseen urheiluun, sekä salibandyyn ja haluaa olla mukana kehittämässä lajia entistä paremmaksi ja vaikuttavammaksi.

Vastaat tehtävässä:

• Liiton henkilöstön ja talouden johtamisesta, sekä yhdessä hallituksen kanssa määritettyjen strategisten tavoitteiden toteutumisesta.



• Päätösten jalkauttamisesta liiton organisaatioon ja kentälle, mikä edellyttää osallistavaa, keskustelevaa ja jämäkkää johtamistapaa.



• Liiton kansainvälisistä suhteista ja yhteistyön johtamisesta, sekä ylläpidosta ja kehittämisestä. Toivomme, että nautit näin ollen myös kansainvälisestä ympäristöstä ja vaikuttamisesta

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

• Hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, ymmärrystä järjestö- ja seuratoiminnan lainalaisuuksista ja kokemusta kulttuurimuutoksen johtamisesta, sekä aikaansaamisesta organisaatiossa.

• Aiempaa johtajakokemusta tulosvastuullisessa roolissa, sekä näyttöjä tuloksekkaasta talouden johtamisesta.

• Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, sekä vahvoja kommunikointitaitoja suomeksi ja englanniksi, ruotsin kielen osaaminen on eduksesi.

• Kykyä vaikuttaa ja rakentaa vahvoja suhteita lajin positiivisen kehityksen edistämiseksi, huomioiden oman organisaation ja lajiyhteisön jäsenet, sekä laajan sidosryhmäverkoston kumppaneiden ja urheilun parissa.

Arvostamme:

• Kokemusta urheilujohtamisesta ja järjestö- sekä vapaaehtoisorganisaatioiden toiminnasta.

• Ymmärrystä ja osaamista monikulttuuristen ympäristöjen rakentamisesta.

• Kokemusta organisaation digitaalisuuden, sekä yrityksen, tai yhteisön vastuullisuustoiminnan kehittämisestä.

Tarjoamme sinulle:

• Johdettavaksesi uudistumishaluisen ja laajasti yhteiskunnassa vaikuttavan urheilujärjestön, jonka tulevaisuuden strategiaan pääset tuomaan oman kädenjälkesi yhdessä osaavan henkilöstön ja sitoutuneen hallituksen kanssa.

• Poikkeuksellisen mahdollisuuden ja keskeisen roolin salibandyn, sekä suomalaisen urheilun parissa.

• Toimipaikkasi on liiton toimistossa Helsingin Myllypurossa työn vaatiessa ajoittaista matkustusta kotimaassa ja ulkomailla.

Innostaako sinua mahdollisuus päästä johtamaan Salibandyliittoa kohti menestyksekästä tulevaisuutta? Lähetäthän hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen 30.6.2024 mennessä osoitteessa https://www.winonagroup.com/.

Lisätietoja tehtävästä antaa Winona Finland Oy:n Senior konsultti Sami Nykänen, 040 156 3663, sami.nykanen@winonagroup.com, sekä Salibandyliiton hallituksen puheenjohtaja, Kaarina Vuori, 040 721 3553 ke 19.6. klo 9-10 ja ti 25.6. klo 12-13.

Tervetuloa mukaan rakentamaan suomalaista salibandya!

Tausta: Toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta jättää Salibandyliiton – "Täysillä loppuun asti"

Suomen Salibandyliitto on vuonna 1985 perustettu valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jolla on yli 700 jäsenseuraa. Salibandy on Suomen nopeimmin kasvava ja kehittyvä joukkueurheilulaji. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa, ja rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on jo yli 66 000. Salibandyliiton ja sen omistaman osakeyhtiön palveluksessa työskentelee tällä hetkellä 30 vakituista työntekijää. Liiton ja sen osakeyhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa. Päätoimipisteemme sijaitsee Helsingissä. Samoissa toimitiloissa sijaitsee myös Kansainvälinen Salibandyliitto (IFF). Lisää tietoa meistä: www.salibandy.fi.