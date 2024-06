Sofia Virta: “Hallitukselta puuttuu visio siitä, miten Suomi pelastetaan konkurssilta”

– Hallitus kertoo taittavansa Suomen velkaantumisen, mutta viimeksi eilen olemme uutisista saaneet lukea, että ennusteiden valossa tavoite ei näytä olevan toteutumassa. Te valitsitte leikata kaikkein köyhimmiltä, työntää 17 000 lasta köyhyyteen, leikata koulutuksesta ja heikentää yritysten toimintaedellytyksiä, ettekä te silti ole saamassa tämän maan velkaantumista taittumaan, Virta hämmästeli ryhmäpuheessaan.

Virta kritisoi hallitusta siitä, että se ei ole riittävästi huomioinut leikkauksista tehtyjä vaikutusarvioita. Hallituksen talouspolitiikasta puuttuu Virran mukaan kokonaisvisio.

– Hallituksen talouspolitiikkaan olisi helpompi luottaa, jos te edes esittäisitte huomioivanne vaikutusarvioita osana päätöksentekoa. Mutta sen sijaan te valitsette kerta toisensa jälkeen ostaa sian säkissä. Se, mikä voi tuntua hyvältä idealta tänään, saattaa tulla paljon kalliimmaksi tulevaisuudessa, jos katse on omassa navassa horisontin sijaan. Hallitukselta puuttuu iso kuva ja visio siitä, miten Suomi todella saadaan kuntoon ja pelastetaan konkurssilta, Virta tiivisti.

Virran mukaan suomalaisilla on huoli siitä, mitä Suomesta jää hallituksen saksileikin jälkeen jäljelle.

– Suomi on yhteiskuntana vahva vain silloin, kun pidämme huolta toisistamme ja kun emme tingi periaatteesta, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Me emme tarvitse hallituksen riveistä kuvia sakset kädessä hymyilevistä ministereistä, vaan me tarvitsemme toimia, jotta yhdenkään suomalaisen ei tarvitsisi nähdä nälkää. Emmekä me tarvitse neljää miestä saunasta kertomaan, että sosiaalihuollosta voi leikata ajassa, jossa koko lastensuojelu on kriisissä, Virta huomautti.

Luottamus rakentuu Virran mukaan siitä, että puheet ja teot kohtaavat.

– Epäluottamus sen sijaan saa alkunsa kun puheet ja lupaukset ovat jatkuvasti ristiriidassa tekojen ja konkretian kanssa – ja juuri näin hallitus on osoittanut tekevänsä. Hallitus lupaa yhtä ja tekee toista, Virta sanoitti.

Virta myös muistutti, että opposition riveistä on esitetty lukuisia vaihtoehtoisia ratkaisuja hallituksen sopeutustoimiksi.

– Vihreät ovat esittäneet hallitukselle hyödynnettäväksi listan toimia niin vaihtoehtobudjetin muodossa viime syksynä kun sopeutuspaketissa tänä keväänä. Voin printata ehdotuksemme uudestaan paperille ja toimittaa hallitukselle, jos vaihtoehdot jo kelpaavat, Virta kuittasi.

Suomella ei Virran mukaan ole varaa ohittaa vihreän siirtymän avaamaa mahdollisuutta.

– Suomella ei ole varaa siihen, että hallitus mokaa taloutemme suurimman mahdollisuuden: Vihreän siirtymän investoinnit ja niiden myötä syntyvä talous- ja hyvinvointihyöty on saatava Suomeen. Hallitus sen sijaan hapuilee ja poukkoilee. Ministeririvistäkin kuullut vihjailut, ettei Suomi olisi sitoutunut ilmastotavoitteeseen ovat myrkkyä elinkeinoelämälle tilanteessa, jossa nimenomaan tarvitaan ennustettavuutta ja vakautta.