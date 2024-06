Rukan turistialueelle asennettiin sähköverkkoa maan alle 90 kilometriä

Nyrkin kokoinen anturi voi auttaa pelastamaan kokonaisen kunnan sähkökatkolta - kulma-anturit tekevät sähköverkosta turvallisemman ja häiriöttömämmän asiakkaille 16.5.2024 10:30:00 EEST | Artikkeli

Eri puolille Carunan sähköverkkoa on viimeisen parin vuoden aikana asennettu pieniä IoT-antureita. Tulevaisuudessa ne ehkäisevät ja lyhentävät sähkökatkoja ja tekevät sähköverkosta turvallisemman. Antureita on asennettu etenkin Koillismaalle. Antureiden tarjoamaa dataa on viimein tänä vuonna päästy hyödyntämään.