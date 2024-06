Lainanhakijan profiili: Ketkä hakevat ja ketkä saavat vakuudetonta lainaa?

Tyypillinen lainanhakija on 31–40-vuotias ammattikoulun käynyt sinkkumies. Hän asuu vuokralla kerrostaloasunnossa pääkaupunkiseudulla. Hänen kuukausipalkkansa asettuu välille 2 001–3 000 euroa ja hänen käyttötarkoituksensa lainalle on yhdistelylaina.

Lainansaajan profiili poikkeaa lainanhakijasta. Tyypillisesti hän on korkeasti koulutettu, naimisissa, hänellä on omistusasunto, ja hänen kuukausitulot ovat yli 3 000 euroa kuukaudessa.

Kaikista lainanhakijoista 54,3 prosenttia on miehiä ja 45,7 prosenttia naisia. Hyväksytyissä lainahakemuksissa tilanne on naisten eduksi, vaikka lainahakemuksia hyväksytäänkin hyvin tasaisesti.

Pienituloiset hakevat vakuudetonta lainaa eniten, mutta enemmistö saajista on vähintään keskituloisia

Hakijatilastoissa pienituloisten määrä korostuu. Tilastokeskuksen mukaan palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 188 euroa huhtikuussa 2024. Peräti 70 prosenttia lainahakijoista ansaitsee kuitenkin vähemmän kuin 3 000 euroa kuukaudessa. Lainanhakijoista noin joka neljäs ilmoittaa ansaitsevansa alle 2 000 euroa kuussa.

Lainahakemusten jakautuminen tuloluokittain | VertaaEnsin.fi 6/2024

Lainahakemusten hyväksyminen paranee tulojen kasvaessa. Vain joka viides (20 prosenttia) alle 2000 euron tuloluokkaan kuuluvista saa myönteisen päätöksen. 2001–3000 -tuloluokassa tilanne on lainanhakijan näkökulmasta huomattavasti parempi, sillä noin joka kolmas hakemus (30 prosenttia) hyväksytään.

– Kaksi kolmas osa lainanhakijoista on vakituisessa työsuhteessa. Niistä yli 4 000 euroa palkkaa on saanut tilastojen valossa vain vajaat 11 prosenttia. Suurituloisten keskuudessa vakuudettoman lainan hakeminen vähäisempää, tosin lainan hyväksymisaste on korkeampi. Noin 12 prosenttia kaikista hakijoista on eläkkeellä. Eläkeläisten tulot ovat kuitenkin yleensä sen verran matalat, että heidän lainahakemuksia hyväksytään huomattavasti harvemmin kuin työikäisten hakemuksia, kertoo VertaaEnsin.fi:n lainavertailun toimitusjohtaja Jaakko Sipola.

Hyväksytyt lainahakemukset tuloluokittain | VertaaEnsin.fi 6/2024

Vakuudettoman lainan suosituin käyttökohde on yhdistelylaina

Ylivoimaisesti suosituin vakuudettoman lainan käyttötarkoitus on yhdistelylaina yli 40 prosentin osuudella.

– Yhdistelylainalla pyritään ottamaan omaa taloutta hallintaan yhdistämällä aiempia useita kulutusluottoja yhdeksi edullisemmaksi velaksi. Yhdistelylaina parantaa talouden taloudellista asemaa lähes poikkeuksetta, jolloin lainan ottaminen on lähes aina kannattavaa, arvioi VertaaEnsin.fi:n lainavertailun toimitusjohtaja Jaakko Sipola.

Lainoja on myönnetty monipuolisesti eri käyttötarkoituksia varten. Määrällisesti eniten hakemuksia hyväksytään yhdistelylainoissa. Samaan aikaan

paras hyväksymisaste (39 prosenttia) on kuitenkin lainoilla, jotka haettiin auton, veneen tai muun ajoneuvon ostamista varten. Muut suosituimmat lainan käyttötarkoitukset ovat muun muassa remontti ja elektroniikka.

Hyväksytyt lainahakemukset käyttötarkoituksen mukaan | VertaaEnsin.fi 6/2024

Muut keskeiset havainnot: