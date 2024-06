Laatua korostavien urakkakilpailujen yleistyminen siivittänyt Laptin tilauskantaa merkittävään kasvuun

Laptin tilauskanta oli toukokuun lopussa 326 miljoonaa euroa (tilikauden 2023 lopussa 264). Urakoinnin osuus nykyisestä tilauskannasta on 78 prosenttia ja RS-asuntorakentamisen 22 prosenttia.

Laptin urakoinnin strategiassa korostuvat erityisesti panostus laatuun ja osaaminen KVR- eli kokonaisvastuu-urakoissa, jossa valittu toteuttaja sekä suunnittelee että rakentaa kohteen. Lapti onkin valittu toteuttajaksi useissa KVR-urakoissa parhailla laatupisteillä sekä kokonaisedullisimmalla tarjouksella. Tämän vuoden puolella tilauskantaan on tullut useita isoja urakoita, kuten Uotilanrinteen monitoimikeskus Raumalla sekä päiväkodin ja alakoulun yhdistävä Saikantalo Lempäälän Asuntomessualueella.

– Lapti on edelläkävijä tilaajien ja käyttäjien toiveiden toteuttamisessa laadukkaasti ja järkevin kustannuksin. Tämä näkyy menestyksenämme lukuisissa hinta-laatukilpailuissa. Laatuun tähtäävät KVR-urakkakilpailut ovat tilaajan näkökulmasta vaivattomia ja toimivia. Tällöin tilaaja saa hyödynnettyä rakennusliikkeen osaamista kokonaisvaltaisesti aina suunnittelunohjauksesta kustannustenhallintaan, kertoo Laptin toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Perustuen käynnissä oleviin ja jo ratkenneisiin hankekilpailuihin Lapti ennakoi tilauskantansa kasvavan edelleen kuluvan vuoden aikana.

– Vahvuutenamme on kehittää ja lähteä mukaan ketterästi vaativiinkin hankkeisiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on monipuoliset hankkeemme, joita toteutamme eri yhteistyö- ja urakkamuodoissa. Uudistimme strategiamme syksyllä 2023 vastaamaan paremmin muuttunutta liiketoimintaympäristöä. On hienoa nähdä konkreettisesti hankkeidemme kautta, miten strategiamme etenee ja tilauskantamme kehittyy tavoitteemme mukaisesti, summaa Karjula.

Lapti jatkaa myös RS-asuntorakentamista. Lapti käynnisti helmikuussa ensimmäisen RS-kerrostalohankkeen reiluun vuoteen: 20 asuntoa sisältävän Asunto Oy Helsingin Linnanvoudin Oulunkylään. Laptilla on laaja tonttikanta, joka mahdollistaa kasvun asuntomarkkinassa tulevaisuudessa.