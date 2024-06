Bassotaajuudet kuriin – Espoo vähentää ulkoilmakonserttien melua tapahtumakokemusta heikentämättä

Espoo hillitsee ulkoilmakonserttien matalimpia taajuuksia, eli niin sanottuja bassotaajuuksia, koska ne kantautuvat helpoiten asuntojen rakenteista sisään ja aiheuttavat suurinta meluhaittaa lähinaapureille. Espoo ottaa bassotaajuuksille käyttöön C-taajuuspainotuksen määritellessään musiikkimelun raja-arvoja. Bassonjytke kantaa kauemmas kuin esimerkiksi laulu ja muut musiikin korkeammat äänentaajuudet, joiden voimakkuutta mitataan tarkastelemalla A-taajuuspainotusta.

“Ajatus bassotaajuuksien hillinnästä syntyi asukkaiden yhteydenottojen myötä. Jos asukkaat jostain valittavat ulkoilmakonsertteihin liittyen, se on juuri bassonjumputus. Haluamme hillitä ulkoilmakonserttien meluhaittoja vaarantamatta tapahtumien elinvoimaisuutta. Näin tapahtumien järjestäminen Espoossa pysyy mielekkäänä”, sanoo Espoon kaupungin ympäristötarkastaja Eero Lahtela.



Espooseen odotetaan tänä kesänä noin kymmentä suurta ulkoilmakonserttia, joihin lukeutuvat esimerkiksi Espoon Viinijuhlat Haukilahdessa ja tapahtumasarja Tapiolan kulttuuriaukiolla. Tapahtumajärjestäjät ovat ottaneet uudet melumääräykset hyvin vastaan, eikä festivaalikansallakaan ole syytä huoleen.



“Musiikillisesti festarifiilis on samanlainen kuin ennenkin, sillä tapahtuma-alueella basson rytmin tuntee yhä kehossaan. Ainoa muutos on naapuruston mahdollisuus parempiin yöuniin”, Lahtela sanoo.

Väännetään nupista tai käännetään lavaa – melunhallinnan keinot ovat monet



Jos isossa ulkoilmakonsertissa soitetaan musiikkia kello 20 jälkeen, tapahtumajärjestäjän pitää Espoossa tehdä meluilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluun. Kaupungin meluilmoituspäätös velvoittaa järjestäjää hillitsemään ja seuraamaan meluhaittaa. Espoon keinoja ovat melun tapahtumakohtaiset raja-arvot, ja pääsääntöisesti ulkoilmakonserttien pitää loppua puoliltaöin, jos lähellä on asutusta.

Tapahtumajärjestäjät suunnittelevat itse parhaat melunhallinnan tavat. Naapurustoon kantautuvia bassotaajuuksia voi vähentää esimerkiksi säätämällä niiden volyymia, pystyttämällä meluesteitä tai käyttämällä useita pieniä kaiuttimia yhden ison sijaan.

Tapahtumien järjestäjien kannattaa suunnata esiintymislavat niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän meluhaittaa naapurustolle. Myös viestintä on tärkeää: jos lähikulmien asukkaat tietävät etukäteen tapahtumasta, he osaavat ennakoida esimerkiksi varautumalla korvatulpin, viettämällä mahdollisuuksien mukaan yön toisaalla tai sulkemalla ikkunat.

“Asukaspalautteista voimme kesän mittaan päätellä, miten bassotaajuuksien rajoittaminen vaikuttaa meluhaittaan. Edelläkävijä-Espoon kokemuksista voivat myöhemmin hyötyä muutkin kunnat”, Lahtela sanoo.

Espoon kaupunkitapahtumia kesällä 2024: https://kaupunkitapahtumatespoo.fi/

Tietoa desibeleistä: