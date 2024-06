Hanasaaren ohjelma Almedalenin politiikkaviikon ja SuomiAreenan aikana: elokuvan ensi-illasta koulutuskysymyksiin ja puolustuspolitiikkaan

Radical Creatives on Emilia Hernesniemen ohjaama elokuva, jonka ovat tuottaneet Aalto-yliopisto ja Ääri. Elokuvassa tarkastellaan luovuuden potentiaalia ja näytetään, miten epäilykset voidaan voittaa yhteisöllisellä luovalla energialla. Näytöstä seuraa suomalaisten ja ruotsalaisten asiantuntijoiden paneelikeskustelu.

Elokuvan jälkeen ohjelma jatkuu 25. kesäkuuta kahdella puolustuspolitiikkaan painottuvalla keskustelulla. Toisen niistä järjestää 4C Strategies, ja siinä keskitytään ruotsalaisyritysten rooliin kokonaispuolustuksessa ja siihen, mitä Suomen yksityiseltä sektorilta voidaan oppia.

Toisessa keskustelussa, johon osallistuvat Ruotsin puolustusvoimien edustaja (TBC), Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin, Aftonbladetin pääkirjoitustoimittaja Susanna Kierkegaard ja Suomen puolustusvoimien strategiapäällikkö Sami Nurmi, keskitytään Ruotsin ja Suomen sotilaallisen Nato-yhteistyön strategisiin, operatiivisiin ja teknisiin ulottuvuuksiin.

"Maailmassa, jossa on suuria geopoliittisia haasteita ja äärimmäisen jännittynyt turvallisuuspoliittinen tilanne, Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Molemminpuoliselle kokemusten ja tietojen vaihdolle on paljon kysyntää. Hanasaari pystyy vastaamaan näihin tarpeisiin leveällä rintamalla, mikä näkyy erityisesti Almedalenin politiikkaviikon aikana järjestettävissä ohjelmissa", kertoo toimitusjohtaja Gunvor Kronman, joka osallistuu itsekin kahteen keskusteluista.

Seuraavana päivänä eli 26. kesäkuuta järjestetään ohjelma yhteistyössä Euroopan johtaviin koulutuslaitoksiin lukeutuvan Aalto-yliopiston kanssa. Otsikolla Kilpailua vai yhteistyötä korkea-asteen koulutuksessa pohditaan, miten Ruotsi ja Suomi voivat sekä tehdä yhteistyötä että kilpailla tullakseen entistä paremmiksi tutkimuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa.

Lue lisää Hanasaaren ohjelmasta Almedalenin politiikkaviikon aikana täältä: www.hanaholmen.fi/almedalsveckan-2024

Hanasaari SuomiAreena-tapahtumassa

Samaan aikaan Visbyn Almedalenin politiikkaviikon kanssa järjestetään SuomiAreena-tapahtuma Porissa. Hanasaari järjestää 26. kesäkuuta yhteistyössä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa seminaarin, jossa keskustellaan kansainvälisen yhteistyön merkityksestä turvallisuudelle ja kulttuurille. Natossa puolustuksemme on osa kansainvälistä kokonaisuutta, mutta mitä rajat ylittävä yhteistyö antaa kulttuurille, tieteelle ja kansalaisyhteiskunnalle? Keskusteluun osallistuvat kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg, Afganistan-asiantuntija Aziza Hossaini sekä Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja Olli Ruohomäki.

Lue lisää: www.hanaholmen.fi/event/finlandsarenan-robustare-sakerhet-och-kultur

Lisätietoja antaa Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.