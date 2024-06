Ääri nimitti uudeksi toimitusjohtajakseen Reino Tikkasen – Kimmo Syväri jatkaa luovana johtajana

Reino Tikkanen on porilaislähtöinen moniosaaja, jonka vastuulla on Äären luovan ja strategisen työn kehittäminen ja asiakasymmärryksen vahvistaminen. Hän on työskennellyt Rolls-Royce Marinen prosessipäällikkönä, Rukan ja Pyhän hiihtokeskusten digi- ja markkinointijohtajana sekä yhteensä 14 vuotta hasan & partnersilla ja TBWA:lla. Reino on ollut tekemässä palkittua markkinointia muun muassa K-ryhmälle, Metsä Groupille, Karhu-oluelle, MTV:lle ja Panda-makeisille.

Kimmo Syväri on yksi Äären perustajista. Kimmo on luovan alan generalisti. Hän on työskennellyt uransa aikana lukuisille kotimaisille ja ulkomaisille brändeille kuvaajana, tuottajana ja strategina. Asiakkaita vuosien varrella ovat olleet muun muassa Makia Clothing, Sinebrychoff, Finnair, K-ryhmä, Brown-Forman ja Aalto Yliopisto.