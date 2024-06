Espoossa ja Kauniaisissa toisen asteen opinnot pääsee aloittamaan syksyllä yhteensä lähes 4 100 oppivelvollista nuorta

Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa aloittaa tulevana syksynä 2 123 uutta opiskelijaa (vuonna 2023: 2 118), Steinerkoulun lukiossa 34 ja Kauniaisten lukiossa 134. Aloituspaikkoja on varattu syksyllä 2024 alkavaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen 66,3 %:lle perusopetuksen päättävistä oppilaista. Ensisijaisia hakijoita kevään yhteishaussa Espoon suomenkielisiin lukioihin oli 2 615 (vuonna 2023: 2 353). Hakijamäärä on kasvanut 262 opiskelijalla edellisestä vuodesta.

Espoon ruotsinkieliseen Mattlidens gymnasiumiin haki ensisijaisia hakijoita 239. Aloituspaikkoja on varattu ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen 63 %. Kauniaisten ruotsinkielisessä lukiossa aloittaa syksyllä 97 uutta opiskelijaa.

Omniaan valittiin yhteishaussa yhteensä 1 473 uutta opiskelijaa. Omnian ammatilliseen koulutukseen ja TUVA-koulutukseen ensisijaisia hakijoita oli 1 308. Omnian ammattilukioon ei ole erillistä hakua. Kaikki yhteishaussa valitut opiskelijat voivat ilmoittautua lukio-opintoihin. Urheilijan kaksoisurasta Omniassa oli yhteishaussa kiinnostunut 134 nuorta.

Yhteensä Espoossa ja Kauniaisissa opinnot pääsee aloittamaan syksyllä lähes 4 100 oppivelvollista nuorta.

Suurin nousu Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden hakijamäärissä edelliseen vuoteen verrattuna oli Leppävaaran lukiossa (60 %). Myös Espoonlahden lukion (39 %) ja Etelä-Tapiolan lukion (35 %) hakijamäärät nousivat reippaasti. Lukumääräisesti eniten hakijoita oli Otaniemen lukioon (584), Matinkylän lukioon (339) ja Haukilahden lukioon (274). Keskimäärin Espoon suomenkieliseen lukiokoulutukseen hakeutui 1,23 opiskelijaa yhtä opiskelupaikkaa kohti.

Sisäänpääsypistemäärät nousivat eniten Viherlaakson lukion kuvataidelinjalle, Leppävaaran urheilulinjalle ja Espoon yhteislyseoon.

Espoon kaupungilla on kymmenen suomenkielistä lukiota ja yksi ruotsinkielinen lukio, joissa opiskelee syksyllä yhteensä yli 6500 opiskelijaa. Kaikissa Espoon kaupungin lukioissa on laadukas yleislukio sekä osassa painotus (kieli-, media- ja yhteiskuntatiedepainotus) tai linjoja (liikunta- ja kuvataidelinjat sekä teatterin ja median linja). Kahdessa lukiossa on myös valtakunnallinen kehittämistehtävä: Tapiolassa musiikkilukio ja Otaniemessä matematiikka- ja luonnontiedelukio.

Paikka Espoon kaupungin lukiosta heltisi tänä vuonna 7,67 keskiarvolla (viime vuonna alin sisäänpääsykeskiarvo oli 7,45). Vaikeinta oli päästä Otaniemen lukioon, jonne vaadittiin 9,42 keskiarvo.

Omnian ammatillisiin perustutkintoihin valittiin kevään 2024 yhteishaussa yhteensä 1202 opiskelijaa. Määrällisesti eniten opiskelijoita valittiin liiketoiminnan (284 opiskelijaa), sosiaali- ja terveysalan (142 opiskelijaa) tieto- ja viestintätekniikan (135 opiskelijaa) ja sähkö- ja automaatioalan (100 opiskelijaa) perustutkintoihin. Vetovoimaisimmat koulutukset olivat media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisalan koulutus, johon haki ykköstoiveenaan 4,5 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden sekä laboratorioalan perustutkinto, johon haki ensisijaisesti 1,75 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen valittiin yhteishaussa 271 opiskelijaa. Elokuussa 2022 käynnistynyt TUVA-koulutus on tarkoitettu erityisesti niille oppivelvollisille nuorille, jotka haluavat miettiä tulevaisuuden valintoja ja vahvistaa perusopetuksessa opittuja taitoja tai korottaa perusopetuksen arvosanoja. Syksystä 2024 lähtien TUVA-koulutusta järjestetään Omnian Espoon keskuksen, Kirkkonummen ja Tapiolan toimipisteissä.

Opiskelijavalinnan tulokset

Valintatulokset julkaistaan 13.6.2024. Opetushallitus lähettää tuloksista kertovan sähköpostin hakijoille. Tulokset näkyvät myös Oma Opintopolku -sivustolla.

Omnian valintatulokset löydät osoitteesta www.omnia.fi/yhteishaku (ulkoinen linkki).

Tulosten selvittyä toimi näin

Jos sait opiskelupaikan, otathan sen vastaan sähköpostiin saamastasi linkistä viimeistään torstaina 27.6.2024. Voit saada ylemmän hakutoiveesi paikan varasijalta. Jos haluat varasijalta tarjotun opiskelupaikan, ota se vastaan mahdollisimman nopeasti; viimeistään 14 vuorokauden aikana tai menetät paikan. Varasijoja tarjotaan 16.8.2024 asti.

Jos et vielä saanut opiskelupaikkaa, saat apua paikan löytämiseen mm. Ohjaamotalosta.

Sivustolle Tietoa yhteishausta on koottu tietoa, kuinka toimit saatuasi opiskelupaikan, olet varasijalla korkeampaan hakukohteeseen tai, jos jäit ilman opiskelupaikkaa. Kaikille oppivelvollisille taataan jatko-opiskelupaikka.

Lukuvuosi Espoon lukioissa alkaa torstaina 8.8.2024.

Omniassa uusien ammatillisten opiskelijoiden koulutus päiväopetuksessa alkaa keskiviikkona 7.8.2024.

TUVA-koulutuksessa opiskelijoiden lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2024.

Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa Espooseen aloittamaan opinnot elokuussa!

