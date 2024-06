Yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaus iskisi kulttuuriin pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla

Yksityisen kopioinnin hyvitys (ns. hyvitysmaksu) on EU-direktiiviin ja lakiin perustuva korvaus luovan työn tekijöille siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida ja tallentaa teoksia omaan käyttöönsä. Laki määrittää, että kopioinnista syntyvän haitan korvauksen on oltava oikeudenmukainen (“fair compensation”). Hyvitys ei ole valtion harkinnanvaraista kulttuurin tukea.

Hyvitys maksetaan Suomessa valtion budjetista ja tilitetään luovan työn tekijöille eli esimerkiksi näyttelijöille, ohjaajille, muusikoille, säveltäjille ja sanoittajille sekä suoraan että yhteisesti kulttuurin edistämiskeskusten tuen kautta.

Nyt esitetty giljotiinileikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan on alan toimijoiden mukaan sekä laillisesti perusteeton ja seurauksiltaan vahingollinen.

”Leikkaus vahingoittaisi taiteilijoita ja kulttuurialaa kahta kautta: se leikkaisi 50 % tekijänoikeusjärjestöjen kautta suoraan maksettavia lakisääteisiö hyvityskorvauksia sekä vähentäisi samassa suhteessa kulttuurin edistämiskeskusten eli Musiikin edistämiskeskus MESin, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin ja Visuaalisten taiteiden edistämiskeskus VISEKin määrärahoja”, kertoo Musiikin edistämissäätiön toimitusjohtaja, itsekin muusikkona tunnettu Tommi Saarikivi.



Kampanjan mukaan leikkaus asettaa kotimaassa toimivat taiteilijat eurooppalaisen lain edessä epäoikeudenmukaiseen asemaan, kun heiltä estetään mahdollisuus muualla Euroopassa maksettavaan kohtuulliseen hyvitykseen.

Seuraukset iskisivät kovaa Uudellamaalla

Leikkauksen seuraukset osuisivat yksittäisten luovan työn tekijöiden lisäksi dramaattisesti kulttuurivientiin ja maakuntien elinvoimaisuuteen. Näin myös pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, jossa hyvitysvaroista on alan omalla päätöksellä tuettu satoja paikallisia musiikki- sekä elokuva- ja av-tuotantoja.

Musiikin edistämissäätiön kautta tukea ovat saaneet useat kymmenet alueen musiikkitapahtumat ja -tuotannot, kuten esimerkiksi Etno-Espa, Helsingin Urkukesä, April Jazz, Manalan Jazz-klubit, Louhela-Jam, Porvoon Koivu ja Tähti -festivaali ja Elämäni sävel-klubit, Hanko soi -konsetit sekä Helsingin Barokkiorkesterin kiertuetoiminta. Myös Rakkautta ja Anarkiaa -festivaali on saanut tukea.

"Etno-Espa on Helsingin keskustassa jo 20 vuoden ajan järjestetty ilmaistapahtuma, joka työllistää kymmeniä muusikoita vuosittain ja esittelee suomalaista kansanmusiikkia turisteille paraatipaikalla. MESin vuosittainen tuki on osaltaan varmistanut tapahtuman jatkuvuutta jo vuosien ajan. Ilmaistapahtuman rahoitus koostuu lähes pelkästään apurahoista, ja jokaisella tukimuodolla on suuri merkityksensä tapahtuman toteuttamisessa", kertoo Etno-Espa yhdistys ry:n varapuheenjohtaja Riikka Hiltunen.

April Jazzin toiminnanjohtajan Matti Lappalaisen mukaan tuki mahdollistaa tapahtuman skaalaamisen tulevaisuuden ammattilaisten koulutukseen sekä ympärivuotiseksi.



“Mesin tuki mahdollistaa erityisesti nuorille tärkeiden ja innostavien ulkomaisten tähtiartistien klinikoiden ja työpajojen järjestämisen April Jazz -festivaalin aikana. Ilman MESin tukea myöskään ympärivuotista April Jazz Clubin toimintaa ei olisi. Ammattilaiskonserttien lisäksi musiikinopiskelijat esiintyvät lähes joka klubi-illan aluksi ja suorittavat siellä tutkintoja liveyleisön edessä”, kertoo Lappalainen.

Tuki elintärkeä alueen av-alalle

Hyvitysvaroista saatavat AVEK-tuet ovat olleet myös Uudenmaan ja Helsingin elokuva- ja av-tuotantoalan yritysten elinvoiman kannalta erittäin tärkeä.

Tuki on esimerkiksi mahdollistanut esimerkiksi alueella vaikuttavien ohjaajien Selma Vilhusen, Klaus Härön, John Websterin, Arthur Franckin ja Kari Juusosen sekä animaatiotaiteilija Albert Laineen työtä. Sama tuki löytyy myös maailmalla menestystä niittäneen elokuvaohjaaja Juho Kuosmasen tuotantojen takaa.

"AVEKin tuella tehdyt lyhytelokuvat ovat olleet ohjaajille ja tuotantoyhtiölle ensimmäinen askel kohti kansainvälistä elokuvauraa. Yli 30 maahan myyty Hytti nro 6 ei olisi ollut Cannesin kilpasarjassa, jos emme olisi ennen tuon elokuvan tekoa päässeet Cannesin lyhytelokuvien kilpasarjaan AVEKin tukemilla lyhytelokuvilla”, kertoo Kuosmasen elokuvien tuottaja Jussi Rantamäki.

