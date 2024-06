Saaristoon suuntaavien kannattaa varata riittävästi matka-aikaa juhannusliikenteeseen

Viime vuosina on havaittu, että lauttayhteyksien parannuttua sesonkien menoliikenne jakautuu useammalle päivälle. Jatkoyhteyksille saariston lautoille ja yhteysaluksille suuntaavien kannattaa joka tapauksessa huomioida Saaristotien liikennejärjestelyt ja varata riittävästi matka-aikaa. Saaristossa liikkuessa on hyvä ottaa huomioon maantielauttojen mahdollinen rajallinen kapasiteetti ja ruuhkat. Parainen–Nauvo- ja Nauvo–Korppoo-väleillä on tällä hetkellä hyvä kapasiteetti myös ruuhka-aikoina.

Saaristotiellä (mt 180) on tällä hetkellä liikenteen sujuvuutta heikentäviä liikennejärjestelyjä, jotka kannattaa ottaa huomioon saaristoon suunnatessa. Saaristotiellä (mt 180) on käynnissä kolme suurta siltatyömaata, kun Kuusistonsalmen, Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat uusitaan. Tietyömaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja lisäksi on muita työmaanaikaisia liikennejärjestelyjä. Ajantasaiset tiedot työmaiden liikennejärjestelyistä kannattaa tarkistaa etukäteen hankkeiden verkkosivuilta. Lisäksi Kirjalansalmen sillalla on raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuva liikennejärjestely, joka voi vaikuttaa myös henkilöautoliikenteen sujuvuuteen. Matkojen viivästykset kertautuvat helposti, jos on matkalla lauttayhteyksillä kauemmas saaristoon.

Saaristotien liikennejärjestelyt ovat alkuvaiheen jälkeen toimineet ihan hyvin. Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyt eivät ole aiheuttaneet merkittävästi viivästyksiä liikkumiseen. Liikennemäärät vaihtelevat eri päivinä ja tunteina, ja liikenteen ajoittainen jonoutuminen on mahdollista. Saaristotien liikennemäärä on kuitenkin niin suuri, että pienetkin pysähdykset ruuhkauttavat helposti liikenteen.

Raskaiden ajoneuvojen odotusalueiden kohdalta on poistettu 30 km/h nopeusrajoitus, sillä tiemerkinnät ovat selkeyttäneet liikennejärjestelyjä ja liikenne on sujunut pääosin hyvin. Nopeusrajoitus on nyt yhtenäisesti 50 km/h sillalle saakka molemmissa suunnissa.

Saaristotien kävely- ja pyöräilyväylä on normaalisti käytössä, joten liikennejärjestelyillä ei ole vaikutusta kevyelle liikenteelle.

Tienkäyttäjien on myös hyvä huomioida, että Saaristotiellä on enemmän liikkujia, joille Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyt eivät ole entuudestaan tuttuja. Tienkäyttäjiltä odotetaankin tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä muiden tienkäyttäjien kanssa. Jokainen voi lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta noudattamalla liikennesääntöjä ja pitämällä riittävän turvavälin edellä ajavaan ajoneuvoon.

Jos henkilöauto ajaa epähuomiossa raskaan liikenteen kaistalle, noudatetaan raskaan liikenteen liikennevaloja ja palataan niiden mukaisesti takaisin Saaristotielle.

Hankehaku (vayla.fi)

Nykyisen Kirjalansalmen sillan verkkosivut (ely-keskus.fi)

Havainnevideo Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyistä (youtube.com)

Lue myös: Autolla Saariston rengastiellä? Huomioi ainakin nämä ennen matkaa! (palautevayla.fi)

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600