Sinilevätilanne yhä rauhallinen viikolla 24 Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla tai Keski-Pohjanmaalla (Pohjalaismaakunnat)

YVA-hankkeiden määrä jatkaa kasvuaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat) 12.6.2024 15:21:56 EEST | Tiedote

Kasvavan määrän taustalla ovat vihreän siirtymän investointihankkeet. Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on ELY-keskuksen alueella vireillä ennätysmäärä hankkeita, jotka kuuluvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) pariin. Aiemmin vuositasolla tavanomainen määrä on ollut alle 10, mutta jo viime vuonna hankkeiden määrä oli huomattava. Tällä hetkellä vireillä on jopa yli viisikymmentä YVA-menettelyä ja lisäksi on ennakkoneuvotteluituna eli vireille tulossa noin 20 hanketta, joten yhteensä puhutaan yli 70 YVA-hankkeesta.