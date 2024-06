Vuokralainen – tiesithän, ettei vuokrasopimusta voi perua

Suomen Vuokranantajat huolissaan: Tuore lakiluonnos vaarantaa pienimuotoisen lyhytvuokraustoiminnan, kesätapahtumat, keikkatyöt ja omaisuudensuojan 29.5.2024 08:15:00 EEST | Tiedote

Ympäristöministeriö esittää Suomeen uutta lakia lyhytaikaisesta vuokrauksesta. Lakiesitys ei turvaa lyhytaikaisen vuokraustoiminnan edellytyksiä hallitusohjelman lupaamalla tavalla, vaan se mahdollistaisi kaiken pienimuotoisen lyhytvuokraustoiminnan kieltämisen kunnissa, ellei kyseessä ole omassa käytössä oleva asunto. Hyvää lakiluonnoksessa Suomen Vuokranantajien mukaan on, että jatkossa vähintään neljä viikkoa kestävä vuokraus olisi aina asumista. Yhdistyksen mukaan on myös hyvä, että kunnille on annettu lakiesityksessä harkintavaltaa. Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.