Pauliina Salosen esikoisteos pureutuu vakavan sairauden herättämiin elämän suuriin kysymyksiin

Mitä tapahtuu, kun psykoterapeutti saa syöpädiagnoosin ja joutuu itse avuntarvitsijaksi? Koronapandemian hiljentäessä maailman, tietoisuus omasta haavoittuvuudesta korostuu entisestään. Mistä löytyy voimat ja keinot, joiden turvin selviytyä, kun voimat ovat jo valmiiksi vähissä ja perusturvallisuudentunne järkkyy?

Kun sairaus haastaa kaiken vie lukijan mukanaan matkaan, jossa menneisyyden haamut ja nykyhetken haasteet kietoutuvat yhteen ja paljastavat syvällisiä totuuksia elämästä. Salonen käsittelee avoimesti, kuinka vanhat selviytymismekanismit aktivoituvat, ja kuinka apua löytyykin usein yllättävistä paikoista. Sairauden myötä ymmärrys elämästä lisääntyy: sairastuminen ei näyttäydykään enää sattumana, vaan osana elämän jatkumoa, jota voidaan tarkastella sukupolvien ketjussa.

”Ei ole sattumaa, minkälainen ihminen minusta tuli, eikä se, että sairastuin.” - Pauliina Salonen toteaa esikoisteoksessaan.

Kirja on ajatuksia herätättävä kuvaus ajasta, jolloin kaikki asiat olivat muutoksessa yhteiskunnassamme. Kirja on kirjoitettu vertaistueksi sekä lohdun ja toivon tuojaksi kaikille, jotka sairaus on pysäyttänyt, samoin kuin heidän läheisillenne.

Pauliina Salonen on helsinkiläinen gestalt-psykoterapeutti, monipuolinen musiikin harrastaja ja tarinoiden rakastaja. Kun sairaus haastaa kaiken on Pauliina Salosen esikoisteos.

Kun sairaus haastaa kaiken ilmestyi 25.9.2024.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.