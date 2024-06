Jännitysromaani kirjailijasta jonka ”Millennium”-käsikirjoitus hylätään – John Ajvide Lindqvistin teoksen taustalla on monipolvinen tapahtumavyyhti Ruotsin kustannusmaailmasta

Tarinassa entinen poliisi ja nykyinen kirjailija Julia Malros on saanut tehtäväkseen kirjoittaa seuraavan osan maailmankuuluun jännityssarjaan. Helpottaakseen taustatutkimusta kustantaja yhyttää hänet salaperäisen hakkerin Kim Ribbingin kanssa. Heidän juhannuksenviettonsa katkeaa läheltä kuuluvaan aseiden tulitukseen. Verilöylyn jäljet johtavat Malmrosin lapsuudenystävän huvilalta Tukholman saaristosta Shanghain kummitustaloihin, Kuuban rannoille ja Norjan öljynporauslautoille.

Kirjailija John Ajvide Lindqvist kertoo Dagens Nyheterin haastattelussa, että hänen alkuperäinen, Millennium-sarjan uudeksi romaaniksi kirjoitettu käsikirjoituksensa hylättiin, koska siinä oli liikaa huumoria eikä juoni ollut tarpeeksi monimutkainen. Samassa lehtijutussa Dagens Nyheter käy läpi alunperin Stieg Larssonin kirjoittaman kulttisarjan sopimuskuvioita, joihin liittyy muun muassa hotelliyrittäjä Petter Stordalenin Strawberry-kustantamo. John Ajvide Lindqvistin Ruotsin parhaaksi rikosromaaniksi 2022 ehdolla ollut ja kotimaassaan myyntimenestykseksi noussut Veteen kirjoitettu syntyi tapahtumaketjun seurauksena.

John Ajvide Lindqvist (s. 1968) on ruotsalainen kirjailija, jota brittilehti The Daily Mirror on kutsunut Ruotsin vastineeksi Stephen Kingille. Hän on kauhun mestari, joka siirtyy suvereenisti rikoskirjallisuuden raskaaseen sarjaan. Ajvide Lindqvistiä on käännetty 25 kielelle ja hän on voittanut mm. Selma Lagerlöfin kirjallisuuspalkinnon, Göteborgs-Postenin kirjallisuuspalkinnon sekä Norjan vuoden parhaan käännösromaanin palkinnon. Lisäksi hän on ollut ehdolla niin August-palkinnon kuin Ruotsin radion kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

John Ajvide Lindqvist: Veteen kirjoitettu

alkuteos Skriften i vattnet

suomentanut Laura Kulmala

486 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana, lukija Unto Nuora