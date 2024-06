Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 25

Ke 19.6. klo 18

Ville Hänninen ja Bruno Maximus: Tohtori Hymy, Dr. Smile – 100 hauskinta taulua

Bruno Maximus on vuonna 1970 syntynyt suomalainen kuvataiteilija. Koko uransa aikana hän on pitänyt yli 160 näyttelyä Suomessa ja ulkomailla sekä on asunut ja työskennellyt muun muassa Australiassa, Brasiliassa, Englannissa, Portugalissa, Ranskassa ja Unkarissa. Bruno on myös suunnitellut postimerkkejä, tehnyt kirjan kuvituksia, maalannut muotokuvia ja seinämaalauksia.

Rosebud on julkaissut Ville Hännisen toimittaman kokoelman Maximuksen hypnorealistisiksi kuvailemia maalauksia. Julkkareita juhlitaan keskiviikkona 19.6. klo 18 alkaen Rosebud Sivullisessa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki). Tilaisuudessa Ville Hänninen haastattelee Bruno Maximusta ja myymälässä on esillä originaalimaalauksia. Lämpimästi tervetuloa!



Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtuma myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava