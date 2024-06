SDP:n Suhonen: Nyt se Suomi putosi puusta

- Indeksi paljastaa karun totuuden Orpon hallituksen linjasta. ”Pohjoismainen malli” on ollut harhaanjohtavaa mielikuvamarkkinointia, kun suunta on ollut täysin päinvastainen. Olemme nyt osa kansainvälistä trendiä, jossa työntekijöiden oikeudet heikentyvät, sanoo kansanedustaja Suhonen painokkaasti.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Pohjoismaa putoaa pois parhaimmasta luokituksesta. Orpon hallitus on raportin mukaan hyökännyt hyvinvointivaltiota vastaan ennennäkemättömällä tavalla.

- Suomi on tiellä, jossa lakko-oikeutta on rajoitettu ja työntekijöiden asemaa heikennetään tämän hallituksen toimesta enemmän kuin koskaan. Sopimusyhteiskunta on romuttumassa ja jäljelle on jäämässä vain savuavat rauniot. Kuinka hallitus voi kutsua tätä edistykselliseksi linjaksi? ihmettelee Suhonen.

Global Rights Index listaa vuosittain maailman maat viisiportaiselle asteikolle. Tänä vuonna 13 maata putosi asteikossa alemmalle tasolle ja vain kahdessa maassa tilanne parani. Yksittäisistä perusoikeusrikkomuksista yleisimpiä olivat neuvotteluoikeuden, lakko-oikeuden ja järjestäytymisvapauden rikkomukset.