Varsinais-Suomessa on käynnistynyt tänä vuonna jo 46 yleishyödyllistä hanketta EU:n maaseuturahoituksella

EU:n maaseuturahoitusta myönnetään, jotta koko Suomi voisi hyvin. Varsinais-Suomessa rahoitusta myöntävät Varsinais-Suomen ELY-keskus ja viisi Leader-ryhmää: I samma båt – Samassa veneessä, Jokivarsikumppanit, Ravakka, Varsin Hyvä ja Ykkösakseli. ELY-keskus rahoittaa pääsääntöisesti koko maakuntaa koskevia hankkeita ja Leader-ryhmät omien alueidensa paikallista kehittämistä.

Rahoituskauden 2023–2027 yleishyödylliset kehittämishankkeet ovat nyt käynnistyneet. Tähän mennessä myönteisen tukipäätöksen on saanut jo 46 hanketta. Hankkeiden avulla kehitetään esimerkiksi ruokaketjua, matkailua, harrastusmahdollisuuksia ja yleisesti hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla. Mukana on yli puolen miljoonan euron kehittämishankkeita ja toisessa ääripäässä muutaman tuhannen euron investointeja.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on maaseuturahoitusta myönnettävissä kehittämishankkeisiin rahoituskauden 2023–2027 aikana noin 4 miljoonaa euroa vuodessa. Leader-ryhmillä on myönnettävissä viisivuotisen rahoituskauden aikana yhteensä reilut 20 miljoonaa euroa, joista osa käytetään kehittämishankkeisiin ja osa yritystukiin.

Matkailu- ja ruokasektori lähtevät yhdessä suojelemaan Saaristomeren luontoa

Turun yliopisto on aloittanut lähes 300 000 euron kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on ehkäistä luontokatoa Saaristomeren alueella yhdessä maakunnan ruoka- ja matkailusektoreiden kanssa. Luonnon monimuotoisuus lautasella (LUMO) -hankkeessa toteutetaan luontojalanjälkilaskentaa, jonka pohjalta kehitetään matkailun ruokatoimijoille oma hankintakriteeristö. Kriteeristö korostaa raaka-ainevalintojen ja tuotantotapojen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Se kehitetään helppokäyttöiseksi kustannus- ja makutekijät huomioiden. Kriteeristö pilotoidaan Varsinais-Suomessa, minkä jälkeen sitä levitetään kansalliseen käyttöön yhdessä alan kattojärjestöjen kanssa.

Hanketta esitteli EU:n maaseuturahoituksen tiedotustilaisuudessa 11.6.2024 Turun yliopiston ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksen projektiasiantuntija Otto Selenius.

– Luonto on yksi suomalaisen matkailun kärkiteemoista, mutta sitä uhkaavat ilmastonmuutos ja luontokato. Varsinais-Suomen matkailulle erityisen tärkeä Saaristomeri on valitettavasti yksi luontokadon ensimmäisistä uhreista. Matkailu on äärimmäisen riippuvainen luonnon tarjoamista vetovoimatekijöistä. Näin ollen se myös kärsii ensimmäisenä luontokadon vaikutuksista. Siksi matkailualan kannattaa torjua luontokatoa, hän taustoittaa.

Luontokadolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, kuten ekosysteemin yksipuolistumista ja lajien vähenemistä. Saaristomeren luontokatoa voidaan ehkäistä muun muassa harkituilla ruokavalinnoilla.

Kolmivuotisessa hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, LUT-yliopisto, Sustainable Travel Finland, Visit Turku Archipelago ja Visit Naantali. Hanke toteutetaan yhteistyössä Strategisen tutkimuksen neuvoston Biodiful-hankkeen kanssa. EU:n maaseuturahoituksen hankkeelle on myöntänyt Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Maaseudun vanhojen rakennusten arvostus uuteen kunniaan

Rakennusperintö varsinaissuomalaisella maaseudulla – rakennusmestari Onni Tourun jäljillä -hanke keskittyy Lounais-Suomessa 1900-luvun alkupuolella laajalti rakennuksia suunnitelleen rakennusmestari Onni Tourun tuotannon tunnetuksi tekemiseen. Hanketta toteuttaa Naantalin kaupunki. Tiedotustilaisuudessa sitä esitteli museoassistentti Ulla Clerc Naantalin museosta.

– Hankkeen avulla halutaan lisätä Varsinais-Suomen maaseudun vanhojen rakennusten arvostusta ja ihmisten kiinnostusta korjausrakentamiseen. Toivomme, että hankkeesta saatavan uuden tiedon avulla vanhat rakennukset säilyisivät käytössä sekä osana maaseudun maisemaa ja ihmisten identiteettiä.

Tietoa rakennusmestari Tourun suunnittelemista rakennuksista kerätään hankkeen aikana järjestettävissä tapahtumissa ja vapaaehtoistyön avulla sekä jo olemassa olevan aineiston ja tutkimuskirjallisuuden perusteella. Hankkeen lopputuloksena on julkinen verkkosivu, johon listataan kaikki Tourun tunnetut rakennukset sekä esitellään kattava kuvitettu tietopaketti hänen tuotantonsa tunnuspiirteistä.

Rakennusmestari Onni Tourun suunnittelemat rakennukset nivoutuvat vahvasti varsinaissuomalaisiin paikkakuntiin ja seudun historiaan. Hän suunnitteli vuosina 1912–1938 Varsinais-Suomen maaseudulle yli 2 000 rakennusta: maatilojen asuinrakennuksia ja tuotantorakennuksia, kouluja, seurantaloja, sairaaloita ja liikerakennuksia.

– Onni Touru on siitä mielenkiintoinen henkilö, että oikeastaan kaikki tietävät hänen suunnittelemiaan rakennuksia ulkonäöltä, mutta harva tietää hänen nimeään. Hankkeen avulla haluamme nostaa esiin ja nimetä näitä rakennuksia. Sitä kautta voidaan nostaa vanhojen rakennusten arvoa ja kiinnittää ihmisten huomio siihen, että ne ovat paitsi kauniita myös säilyttämisen arvoisia, Clerc sanoo.

Hanke alkoi vuoden 2024 alusta ja päättyy kesäkuuhun 2025. Naantalin kaupungin yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Varsinais-Suomen museot ry, Rakennusperinteen Ystävät ry ja Turku-SAFA. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 45 000 euroa. EU:n maaseuturahoituksen hankkeelle on myöntänyt Leader Varsin Hyvä, joka toimii hallinnollisessa yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

EU:n maaseuturahoituskauden 2023–2027 käynnistyneet hankkeet:

