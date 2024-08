Unohtumaton pyöräilyelämys Turkin Rivieralla – historiallisia kaupunkeja ja turkoosin kimallusta

Tutustutaanpa Turkin Rivieran lumoaviin pyöräilyreitteihin:

Kemerin maisemareitit

Turkin Rivieran Antalyassa sijaitseva viehättävä Kemerin rannikkokaupunki on täydellinen osoite pyöräilijöille, jotka arvostavat kunnon nousuja ja virkistäviä taukoja meren rannalla. Kauniissa kaupungissa, joka on tunnettu ihastuttavista rannoistaan ja turkooseilla vesillä varustetuista koskemattomista lahdistaan, on 13 pyöräilyreittiä, joista viisi maantiepyöräilyreittiä ja kahdeksan maastopyöräilyreittiä.

Reiteissä on vaihtelevia nousu- ja vaikeustasoja mukavista rannikkopyöräilyistä adrenaliinia nostattaviin vuoristopolkuihin. Kunnioitusta herättävät maisemat seuraavat pyöräilijää, minkä tahansa reitin hän valitseekin. Yksi kaupungin kuuluisimmista ja pyöräilijöiden suosimista maantiepyöräilyreiteistä on Kemerin ja Beldibin välinen reitti. Reitin keskellä sijaitsevassa Beldibissä on upea luola 25 metriä merenpinnan yläpuolella. Kaupungin kuuluisia maastopyöräilyreittejä ovat muun muassa Kemer-Gedelme, Çalıştepe-Kemer ja Kemer-Çukuryayla-Beycik. Kemer-Gedelme, joka lähtee Kemeristä ja suuntaa kohti Gedelmen ylätasankoa, on ihanteellinen junamatka ennen haastavaa pyöräilyretkeä.

Pyöräreitin kaikki nousut ovat ensimmäisellä puoliskolla, toinen osa on helppo. Muista silti tarkistaa jarrujen toiminta laskeutumista varten! Çalıştepe-Kemer-reitti takaa pyöräijälle korkean adrenaliinipitoisuuden, sillä se nousee 300 metriä merenpinnasta 4,5 kilometrin matkalla. Kemer-Çukuryayla-Beycik on yksi Antalyan haastavimmista MTB-reiteistä. Ensimmäinen pysähdyspaikka on Çukuryayla, noin 1 770 metrin korkeudessa. Beycik, joka sijaitsee Tahtalı-vuoren itärinteillä, on päätepiste, josta näet Välimeren.

Tahtalı-vuoren valloitus edellyttää pyöräilijältä huippukuntoa

Tahtalı-vuori, joka tunnettiin antiikin aikana Olympos-vuorena, on yksi Turkin Rivieran upeista luonnonihmeistä. Vuoren ympärillä kulkevat reitit tarjoavat panoraamanäkymiä, mutta ne ovat pyöräilijöille ainutlaatuinen haaste. Ole siis parhaassa kunnossa ennen kuin otat ne vastaan. Kemerin ja Tahtalı-vuoren huipun välinen reitti on tunnettu. Se saattaa vaikuttaa lyhyeltä, mutta on hyvin vaativa. Pyöräilyn aikana reitti nousee seitsemän kilometrin aikana 700 metriä korkeutta, mikä tarkoittaa 10 prosentin nousua. Reitti päättyy köysirata-asemalle. Köysirata vie matkailijan Tahtalı-vuoren huipulle nousten 726 metristä 2 365 metriin 10 minuutissa. Sieltä merenpinnan tasolle johtava äärimmäinen alamäkireitti antaisi myös enduro- ja MTB-pyöräilijöille vertaansa vailla olevaa jännitystä. Tämän jälkeen kannattaa kävellä Adrasanista Gelidonyan majakalle nauttimaan yhdestä alueen kauneimmista näköaloista ja pulahtaa virkistymään johonkin monista läheisistä ja koskemattomista lahdista.

Upea rannikko Antalyasta Mersiiniin

Toinen vaihtoehto tutustua Turkin Rivieraan on matkustaa rannikkoa pitkin Antalyasta Mersiniin. Tämä pitkän matkan reitti alkaa Antalyan keskustassa sijaitsevasta Kaleiçistä ja jatkuu Siden muinaiseen kaupunkiin, joka on Pamphylian tärkein satamakaupunki. Kaleiçiin pääsee upean roomalaisen Hadrianuksen portin kautta. Portti on yksi Antalyan parhaiten säilyneistä antiikin aarteista. Eri aikakausilta peräisin olevien muurien ympäröimä Kaleiçi tunnetaan autenttisesta arkkitehtuuristaan, mukaan lukien historialliset talot ja rakennukset, kuten Yivli-minareetti ja Karatay Madrasah. Näihin historiallisiin kohteisiin tutustumisen jälkeen voi pyöräillä venesatamaan, johon matkaveneet ovat ankkuroituneet. Noin 80 kilometrin päässä venesataman takana on Siden muinainen kaupunki, jossa odottaa kiehtova historiallinen perintö. Vieraile muinaisessa teatterissa, joka on Anatolian ainoa esimerkki ainutlaatuisesta arkkitehtuurista, sekä Apollon- ja Athenen temppelissä. Jos mahdollista, jää nauttimaan upeasta auringonlaskusta.

Tie Alanyaan kiemurtelee rannikkoa pitkin. Alanyassa, joka on ollut eri sivilisaatioiden koti kautta historian, on rikas kulttuuriperintö, kuten Alanyan linna, joka on yksi parhaiten säilyneistä keskiaikaisista linnoista satojen Anatolian linnojen joukossa. Voit ihailla henkeäsalpaavia rantoja ajamalla polkupyörällä kaupungin kapeita katuja pitkin. Jatka matkaa, kunnes saavut Mersiniin, yhteen Välimeren suosituimmista satamakaupungeista. Mersin tarjoaa loputtomasti erilaisia nähtävyyksiä, kuten syvänsinisen meren, luonnonrannat ja henkeäsalpaavat maisemat. Historiallisten nähtävyyksien ja kulttuurikeskusten lisäksi suussa sulavat paikalliset herkut, kuten tantuni, cezerye ja kerebiçe, kutsuvat viipymään.