Uudet perheryhmäkodit Tampereelle ja Sastamalaan

Pirkanmaan hyvinvointialue kilpailutti alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten asumisen ja tuen palvelut. Täysi-ikää lähestyville nuorille palvelu voidaan tarjota myös tuetun asumisen palveluna, jossa nuorta tuetaan asumaan ja elämään itsenäisesti, perheryhmäkodista erillään olevassa asunnossa.

JST Aves Oy avaa Tampereelle kaksi asuinyksikköä, joissa on kummassakin seitsemän paikkaa ja Pihlajalinna Terveys Oy yhden asuinyksikön Sastamalaan, jossa on seitsemän paikkaa. Kumpikin palveluntarjoaja on sitoutunut järjestämään tuettua asumista Pirkanmaan hyvinvointialueen ilmoittamien tarpeiden mukaisesti.

Edellisten lisäksi Pihlajalinna Terveys Oy on sitoutunut laajentamaan toimintaansa toisella Pirkanmaalle perustettavalla seitsemänpaikkaisella yksiköllä ja Kotokunta Oy on valittu 14 perheryhmäkodin asumispaikan optiotuottajaksi. Palvelutuotanto käynnistetään myöhemmin, mikäli palvelulle ilmenee tarvetta.

Hyvinvointialueen oma, Tampereella sijaitseva perheryhmäkoti Satakieli, jatkaa palvelutuotantoa yksityisten palveluntarjoajien rinnalla. SPR:n Hämeenkyrön perheryhmäkodin sopimus ja palvelut sen sijaan päättyvät uusien kotien avautuessa.

Palveluiden järjestäminen pohjautuu Pirkanmaan hyvinvointialueen ja ELY-keskuksen 1.6.2024 alkaneeseen sopimukseen hyvinvointialueelle ohjattujen oleskeluluvan saaneiden ilman huoltajaa maassa asuvien alaikäisten palveluiden järjestämisestä. Hankintasopimus uusien palveluntarjoajien kanssa on voimassa vähintään kahden vuoden ajan.