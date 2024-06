Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon 2024 voittaja on Origin by Oceanin levänjalostusprosessi

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon vuonna 2024 on voittanut Origin by Oceanin leväbiojalostusprosessi. Innovaation ansiosta saadaan käyttöön uusi raaka-ainelähde – levä.



Origin by Ocean valmistaa levistä raaka-ainetta kemianteollisuudelle, ja kemiallisen prosessin kautta levistä tuotetaan erilaisia tuotteita ihonhoitoon, elintarviketeollisuuteen ja esimerkiksi puhdistustuotteiksi. Näin korvataan fossiilipohjaisia komponentteja kuluttajatuotteissa ja luodaan samalla positiivisia ympäristövaikutuksia.



Voittajan valitsi Kemianteollisuus ry:n innovaatioryhmän jäsenistä koostuva valitsijaraati.



– Teknologiaa on jo pystytty edistämään, ja innovaatiolla on mahdollisuus kaupalliseen menestykseen. Innovaation avulla ratkaistaan myös merkittävää ympäristöongelmaa eli rehevöitymistä, sanoo Kemianteollisuuden innovaatioryhmän puheenjohtaja, Neste Oyj:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Petri Lehmus.



– Hienoa, että Suomessa on havahduttu merien tilaan. Maailman meret ovat huonossa kunnossa. Näillä levästä jalostetuilla tuotteilla voidaan korvata fossiilipohjaisia ainesosia – esim kosmetiikassa ja muissa kuluttajatuotteissa. Origin by Oceanin regeneratiivinen liiketoimintamalli on avain menestymiselle tulevaisuudessa, sanoo Tiina Witikkala, Lead Chemical Engineer Activist Origin by Oceanista.



Innovaatiopalkinto-kilpailussa jaettiin myös kaksi kunniamainintaa, jotka myönnettiin FinnCure Oy:lle ja Oulun yliopiston tutkijoiden CAAMA-projektille.



FinnCuren innovaatiossa mikropartikkeleilla pyritään ehkäisemään tartuntatauteja. FinnCuren innovaatiossa on kehitetty ja patentoitu uudenlaisia partikkeleita, joiden avulla pystytään estämään virusten pääseminen sisälle soluihin.



Oulun Yliopiston CAAMA-projektin innovaation ydin on uusi prosessi metallien poistamiseen ja talteenottoon vedestä. Menetelmän avulla esimerkiksi kaivosteollisuuden prosessivesi saadaan käsiteltyä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.



– Molemmat toimijat pyrkivät vastaamaan isoihin globaaleihin tarpeisiin. Pandemioiden ehkäiseminen ja kaivosteollisuuden ympäristönäkökulma ovat merkittäviä kokonaisuuksia, ja on tärkeä hakea näihin haasteisiin uusia ratkaisuja. Molemmat tahot tekevät merkittävää suomalaista tutkimustyötä ja molemmissa innovaatioissa on onnistuessaan suuri kaupallinen potentiaali, sanoo Lehmus.



30 000 euron suuruinen Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Palkinnolla kannustetaan yrityksiä ja yliopistoissa sekä tutkimuslaitoksissa työskenteleviä tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen.



Etsimme suuria ja pieniä innovaatioita, joilla on merkitystä ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin sekä ihmisten arkipäivässä että teollisissa tuotantoprosesseissa. Tämän vuoden Innovaatiopalkinnon finaaliin ylsi viisi innovaatiota.



