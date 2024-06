Kylve kuin Kleopatra – Turkin kuuluisimmat muinaiset kaupungit ja aarteet ihastuttavat matkailijoita

Osa näistä arkeologisista kohteista on nyt avoinna vierailijoille keskiyöhön asti, jotta useammat ihmiset voivat tutustua Turkin rikkaaseen perintöön osana yömuseoprojektia.

Tämä Egeanmeren ja Välimeren kristallinsinisten vesien varrella sijaitseva Turkin muinaisia kaupunkeja täynnä oleva alue kutsuu vieraita nauttimaan alueen ainutlaatuisista kulinaarisista perinteistä.

Legendan ytimessä: Troija

Kaikkialla Turkissa on kiehtovia muinaisia kaupunkeja. Yksi tunnetuimmista on varmasti Troija, Unescon maailman kulttuuriperintökohde. Ida-vuorten juurella Çanakkalessa sijaitseva Troija – jossa järjestetään yhdeksän erilaista kaupunkikerrosta – on ollut useiden siirtokuntien ja sivilisaatioiden koti. Troijan sodan tapahtumapaikkana Homeroksen muinaisessa Ilias-eepoksessa Troija on ensimmäinen pysähdyspaikka Aeneas-reitillä, joka on ainoa Euroopan neuvoston rekisteröimä kulttuuritie.

Vinkki: Troijan museo on voittanut Euroopan arvostetuimpia museologian palkintoja ja sijaitsee muinaisen kaupungin sisäänkäynnillä. Troijan museo esittelee Troijan historiaa ja kulttuuria selkeiden ja kattavien näyttelyiden kautta. Museosta löytyy alueelta kaivettuja esineitä ja muita löytöjä.

Upea satamakaupunki: Efesos

Toinen kuuluisa muinainen kaupunki Turkissa Egeanmeren alueella on Efesos, joka nimettiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 2015. Kaupungissa on asuttu yhtämittaisesti noin yhdeksäntuhatta vuotta esihistoriallisista ajoista ottomaanien kauteen. Efesos oli kukoistusaikoinaan yksi maailman suurimmista satamakaupungeista. Se on tällä hetkellä yksi maailman parhaiten säilyneistä arkeologisista kohteista. Muinaisen kaupungin rakennuksiin kuuluvat Celsuksen kirjasto ja suuri teatteri, joka on Turkin suurin, siihen mahtuu 30 000 katsojaa. Muita nähtävyyksiä ovat Artemiin temppelin rauniot – yksi muinaisen maailman seitsemästä ihmeestä, Mazaeuksen ja Mithridatesin portti, Hadrianuksen temppeli ja rivitalot. Voit myös vierailla sivuston uudessa nähtävyydessä Ephesus Experience Museumissa saadaksesi interaktiivisen kokemuksen Efesoksen maamerkeistä ja jokapäiväisestä elämästä.

Vinkki: Efesoksen kirkossa ja sen ympäristössä on ainutlaatuisia esineitä ja löytöjä varhaiskristityltä ajalta: Neitsyt Marian talo, Pyhän Johanneksen basilika ja Seitsemän nukkujan luola ovat alueen tärkeimpiä pyhiä paikkoja.

Ageless Healing Centre: Hierapolis – kylve kuin Kleopatra

Pamukkalen travertiinien vieressä Denizlissä on Hierapolis, tärkeä antiikin parantamis- ja terveyskeskus. Kaksituhatta vuotta sitten travertiinit herättivät huomiota Pergamonin kuningaskunnassa ja Pergamenes alkoi rakentaa alueelle. Muinaista kaupunkia kutsuttiin nimellä Hierapolis Pergamonin legendaarisen perustajan, Telephoksen, vaimon, Hieran, kunniaksi. Hierapoliksen merkittävimpiä rakennuksia ovat roomalainen kylpylä ja muinainen teatteri. Lisäksi kaupungin muinainen allas pylväineen ja marmoreineen on usein avoinna vierailijoille, jotka voivat uppoutua samaan lämpimään (36 asteen) veteen, josta Egyptin kuningatar Kleopatra aikoinaan nautti.

Vinkki: Nauti parantavista vesistä ja henkeäsalpaavista näkymistä Pamukkalen travertiineilla, jotka tarjoavat vierailijoille rentouttavia ja rauhoittavia vesiä sen terapeuttisissa lammissa. Tämä valkoinen paratiisi saa tuntemaan olonsa kuin sadussa. Kuumat lähteet jättävät pysyvän vaikutuksen!

Muinainen aarre upealla akustiikalla: Aspendos

Yksi parhaiten säilyneistä muinaisista teattereista maailmassa on Aspendosissa, joka sijaitsee Antalyan Serikin alueella. Teatterin erottuvin elementti – joka on inspiroinut lukuisia legendoja – on sen upea akustiikka. Tämä taitavasti suunniteltu akustiikka on kestänyt aikaa. Sen voi kokea tänä päivänä Aspendos-teatterissa, jossa edelleen pidetään konsertteja ja esityksiä. Aspendosin akveduktit ovat toinen upea rakennelma kaupungissa ja yksi parhaista esimerkeistä säilyneestä muinaisesta vesiväylästä.

Vinkki: 31. kansainvälinen Aspendosin ooppera- ja balettifestivaali järjestetään 13.–30. syyskuuta, ja sen esitykset pidetään Aspendos-teatterissa. Sen erinomaista akustiikkaa ylistetään maailmanlaajuisesti.