Espoon liikuntalautakunnan päätökset 13.6.2024

Liikuntalautakunta antaa lausunnon vuosien 2025–2034 investointikehyksestä elokuun kokouksessa.

Helmikuussa 2022 jätetyssä valtuustoaloitteessa esitetään, että Espoon tulisi kartoittaa alueellisten maastopyöräilyreittien monipuolisuutta ja riittävyyttä sekä ryhtyä tarvittaessa toimiin lisätäkseen niitä.

Liikuntalautakunta toteaa valtuustoaloitteen vastauksessaan, että maastopyöräilyn suosion kasvu sekä sen terveyshyödyt puoltavat reittien kehittämistä ja lisäämistä. Suunnittelua tulee ohjaamaan kaupungin eri hallintokunnista koostuva työryhmä, jossa on suunnittelun, kaavoituksen, geotekniikan, luonnonsuojelun ja liikunnan asiantuntijoita.

Espoossa on nykyisin kaksi merkittyä maastopyöräreittiä. Keskuspuistossa sijaitsevaa reittiä on pyritty pitämään myös talviajettavassa kunnossa. Toinen noin 2,5 kilometrin mittainen rakennettu ja opastettu reitti on Oittaan ulkoilualueella. Uudenmaan Virkistysaluealueyhdistys (Uuvi) on ottanut vastuun Reitti2000 kehittämisestä, jossa tavoitteena on saada yhtenäinen maastopyöräreitti Luontokeskus Haltiasta Oittaalle asti. Uuvi ohjaa reitin suunnittelua ja toteutusta.

Lautakunta merkitsi tiedoksi kuntalaisaloitteen vastauksen. Kuntalaisaloite.fi-palvelussa luodussa aloitteessa toivottiin Bodomjärvelle matkaluistelurataa, jonka yhteydessä kulkisi myös hiihto- ja kävelyreitit. Kun sääolosuhteet ovat olleet sopivat, järvelle on tehty matkaluistelurata. Radan tekeminen vaatii päivittäistä ylläpitoa ja järven haastavien olosuhteiden takia vesi nousee voimakkaasti jään ja lumen väliin.

Espoo hoitaa jatkossakin jäätä, kun olosuhteet ja henkilöresurssit ovat riittäviä. Selvityksessä on myös, voidaanko järven matkaluisteluradan ylläpitoon hyödyntää ulkopuolisia tahoja.

Liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi myös täydennetyn vastauksen tasa-arvovaltuutetun kysymykseen sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta liikuntapalveluissa. Liikuntatiloja ja -palveluita varten on laadittu suunnitelma ja käytännöt siihen, millä konkreettisilla toimenpiteillä ennaltaehkäistään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää ja häirintää.

Toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi sukupuolineutraalien pukuhuonetilojen tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan, turvallisemman tilan periaatteiden laatiminen ja henkilöstön kouluttaminen.

