Aino Areenan uusi keikkakausi jyrähtää elokuussa käyntiin Suomen korkeaoktaanisimmalla metallikattauksella – Lost Society, St. Aurora ja "Special Guest" energisoivat kesäterät taas nuotilleen

Räjähdysherkkä kanuunankuularyhmä Lost Society pääsee vihdoin irti Aino Areenan isolla lavalla!

Jyväskylän metalliylpeys Lost Society on määrätietoisesti hivuttanut itseään yhä laajemman kuulijakunnan tietoisuuteen. Syksyllä 2022 julkaistu viides albumi If The Sky Came Down sai erinomaisen vastaanoton, ja yhtye pääsi kiertämään ympäri Eurooppaa ensimmäistä kertaa headlinerina.

Maamme tämän hetken karismaattisimman nokkamiehen tittelin haltuunsa ottanut solisti Samy Elbanna kommentoi tulevaa keikkaa:

– Lähes 10 vuoden jälkeen, Lost Society vihdoin palaa Järvenpäähän ja tulee valtaamaan Aino Areenan! Varmistakaa lippunne kesän kuumimpaan show:hun ja tehdään yhessä Järvenpäässä historiaa!

Lämppärinä keikalla nähdään hurjassa nosteessa oleva, jo nyt fanaattisen fanikunnan keikoillaan kerännyt helsinkiläinen vaihtoehto-rock/metal-yhtye St. Aurora sekä myöhemmin julkistettava "Special Guest".

Aino Areenalle pääset kätevästi esimerkiksi R-junalla puolessa tunnissa Helsingin rautatieasemalta suoraan Ainolan seisakkeelle. Seisakkeelta on 200 metrin kävelymatka Areenalle. Aino Areenan välittömässä läheisyydessä on myös runsaasti pysäköintitilaa, muistathan ostaa pysäköinnin etukäteen Lippu.fi:stä konserttilipun oston yhteydessä (HUOM, pysäköinti on mahdollista ostaa vain ennakkoon!).

Ovet Aino Areenalla avataan yleisölle keikkapäivänä klo 18.30. Keikan tarkemmat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Pe 16.8. Aino Alive & Grey Beard Proudly Present:

Lost Society, St. Aurora + Special Guest

Liput 39,90 € (+ mahd. toimitusmaksu, sis. narikka 3 €)

Lost Society, St. Aurora + Special Guest -keikkaliput myynnissä täällä.