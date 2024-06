Elenian verkkopalvelu kattaa paljon muutakin kuin sähkönsiirron − Uudet hinnat voimaan 1.9.2024

”Verkkopalveluiden hintakeskustelu on rajoittunut sähkönsiirtoon, vaikka hinnoittelu kattaa paljon laajemmat palvelut kuin vain sähkönsiirron”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Jorma Myllymäki.

”Täydessä vauhdissa oleva energiamurros on muuttamassa perin juurin energiamarkkinoita ja -palveluita. Asiakkaille on jo nyt tarjolla uusia palveluita ja lisää tulee. Sähköverkkoon on investoitava muutoinkin kuin ikääntyvän verkon uudistuksiin, koska tuuli- ja aurinkotuotannon kasvu on saatava asiakkaitten käyttöön”, Myllymäki jatkaa.

Puhdas siirtymä ja fossiilisesta energiankäytöstä eroon pääsy vaatii yhteiskunnan sähköistymistä.

”Liikenne, lämmitys ja teollisuus sähköistyvät, ja asiakkaat voivat osallistua sähkömarkkinoille entistä aktiivisemmin. Tässä kehityksessä Suomi tähtää suunnannäyttäjäksi. Puhdas energia on Suomelle iso mahdollisuus, jonka toteutumiseksi teemme Eleniassa töitä. Samaan aikaan kasvaa sähköverkkoyhtiöiden vastuu sähkönjakelun toimitus- ja huoltovarmuudesta geopoliittisen turvallisuuskriisin vuoksi”, Myllymäki korostaa.

Perusmaksut hinnoittelun perustana

Sähköverkkoyhtiön kustannuksissa siirretyn sähkön vaikutus on vähäinen, sillä valtaosa verkkopalveluiden kustannuksista syntyy, vaikka asiakas ei käyttäisi sähköä lainkaan.

Perusmaksuilla Elenia huolehtii palvelusta, joka kattaa sähkönjakelun kellon ympäri, sähköverkon valvonnan, ylläpidon, huollon ja uudistamisen, vastuun huoltovarmuudesta ja kyberturvasta, häiriöihin varautumisen, sähkönkulutuksen ja -tuotannon mittauksen, asiakaspalvelun ja laskutuksen, vikojen korjauksen sekä sähköisten palveluiden kehittämisen asiakkaille.

”Toukokuussa asiakkaittemme perehdyttävänä ollut kehittämissuunnitelmamme tähtää vuoteen 2036. Meidän on ajateltava pitkäjänteisesti verkkopalveluiden uudistamista, jotta varmistamme yhteiskunnan toiminnan ja asiakkaiden arjen sujuvuuden kaikissa tilanteissa”, Myllymäki sanoo.

Elenian hinnat syyskuun alusta

Elenian hinnanmuutokseen vaikuttavat suoraan sähköverkon rakentamisen ja ylläpidon, työvoiman sekä verkkomateriaalien kustannusten nousu. Verottomana Elenian hinnankorotus on keskimäärin noin 4,5 %. Elenian verkkopalveluiden verollisten hintojen korotus on keskimäärin noin 3,5 % ilman arvonlisäveron korotusta. Valmisteilla olevan valtion arvonlisäveron korotuksen kanssa yhteisvaikutus on keskimäärin noin 4,7 %.

Korotus painottuu perusmaksuun ja tehomaksujen osuuteen. Korotusprosentti riippuu siitä kuinka paljon asiakas käyttää sähköä ja millainen verkkopalvelusopimus asiakkaalla on.

Eduskunnan käsittelyssä oleva arvonlisäveron korotus 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen on mukana verkkopalvelun hinnoissa. Arvonlisäveron korotus nostaa myös sähköveroa, jonka verkkoyhtiöt laskuttavat asiakkailta ja välittävät valtiolle.

Korotuksen vaikutus asiakkaille, esimerkkejä uusien hintojen vaikutuksista