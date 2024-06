Tuottajavastuunsa hoitaneiden yritysten määrä kasvussa - kampanja tavoitti yli 1,2 miljoonaa

Tuottajavastuunsa hoitaneiden yritysten määrä on lisääntynyt alkuvuonna 2024. Tuottajayhteisöihin liittymisiä oli tammikuusta kesäkuuhun reilu tuhat kappaletta. Tuottajayhteisöihin liittyneiden jäsenten määrä oli vuoden alussa 11 500 ja kesäkuussa 13 000 yritystä. Moni yritys on tuottajavastuussa eri tuoteryhmistä ja näin jäsenenä useassa tuottajayhteisössä samaan aikaan. Yhteensä tuottajavastuun hoitaneita yksittäisiä yrityksiä on nyt noin 7200.

Tuottajavastuun alaiset yritykset vastaavat tuotteidensa jätehuollosta, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun voi helpoiten hoitaa liittymällä tuottajayhteisöön. Tuottajavastuun ansiosta raaka-aineet saadaan kiertoon ja kuluttajat voivat kierrättää maksutta.

- Tällä hetkellä noin viidesosa yrityksistä on hoitanut tuottajavastuunsa. Moni yritys ei välttämättä tiedä, että tuottajavastuu on lakisääteinen velvollisuus. Siksi on tärkeää lisätä tietoutta tuottajavastuusta, kertoo tuottajavastuuta valvova Mervi Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kampanja tavoitti yli 1,2 miljoonaa

Tänä vuonna kymmeniä tuhansia uusia yrityksiä tuli jätehuollon tuottajavastuun piiriin, kun jätelainsäädäntö uudistui. Tuottajavastuu koskee nyt noin 50 000:ta yritystä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ”Yritys, tunne tuottajavastuusi!” -kampanja jakoi huhti- ja toukokuussa tietoa tuottajavastuusta ja sen hoitamisesta yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Kampanjan aikana esitetty YLE:n yleishyödyllinen tietoisku tavoitti yli 1,2 miljoonaa katsojaa. Kohdennettu mainoskampanja tavoitti yli 312 000 henkilöä sosiaalisessa mediassa. Myös animaatioita katsottiin yli 42 000 kertaa.

- Saimme paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä YLE:n yleishyödyllisen tietoiskun kautta. On tärkeää, että kaikki tuottajavastuussa olevat yritykset hoitavat velvoitteensa. Tuottajavastuu on osa vastuullista yritystoimintaa ja sen avulla jätteet saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, Sivula miettii.

15 yhteistyötahoa mukana

Mukana kampanjassa olivat muun muassa: Elker Oy, ERP Finland ry, Kaupan liitto, Pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy, Recser Oy, SER-Tuottajayhteisö ry, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy, Suomen Kiertovoima ry, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, Suomen Pakkaustuottajat Oy, Suomen Palautuspakkaus Oy, Suomen Rengaskierrätys Oy, Suomen ympäristökeskus, Suomen yrittäjät ja Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta.

Ympäristöministeriö rahoitti kampanjan toteuttamista.

Kampanjassa jaettiin tietoa tuottajavastuusta sosiaalisessa mediassa, Yleisradion tietoiskussa sekä tuottajavastuu.fi-verkkosivuilla.

