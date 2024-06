Aluevaltuusto kokoontuu 18.6.

Aluevaltuustossa käsitellään muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus.

Ennen kokousta kello 16.30–17 järjestetään Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuuston kyselytunti. Kyselytunnilla aluevaltuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä aluehallitukselle hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa koskevista asioista. Kyselytunti on avoin yleisölle ja sitä voi seurata paikan päällä tai etäyhteyksin.

Kymenlaakson hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1/2024

Tuloksen toteuma vuoden 2024 tammi-huhtikuulta on 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tulos koko tilikaudelta vuonna 2024 on arvioitu hieman talousarviota heikommaksi, 73,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tulosta painavat palvelujen ostot ja muut toimintakulut, joissa sekä volyymi että kustannustaso on noussut ennakoitua enemmän.

Aluevaltuustolle ehdotetaan, että se merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1/2024.

Seuraa kokousta

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalta ja kokouksen tallenne on heti katsottavissa.